Der Abstand der österreichischen Landeshauptstadt zu den drei Spitzenreitern Kopenhagen, Stockholm und Helsinki ist laut einer aktuellen Studie beträchtlich.

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Wien gilt gerne als Stadt mit hoher Lebensqualität – bei der Luftqualität reicht es allerdings nicht für einen Spitzenplatz. In einem Vergleich von 40 europäischen Großstädten landete die Bundeshauptstadt lediglich auf Rang neun.

Aufholen ist angesagt

Besonders ernüchternd: Nur die drei nordischen Städte erfüllen bereits heute jene strengeren EU-Grenzwerte für Luftschadstoffe, die ab 2030 verbindlich gelten sollen. Wien hat also noch einiges aufzuholen.

Der Faktor Verkehr

Die Mobilitätsorganisation VCÖ sieht vor allem beim Verkehr Handlungsbedarf. Stickstoffdioxid und Feinstaub belasten die Luft und können langfristig schwere gesundheitliche Folgen haben. Dazu zählen Lungenschäden sowie Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems.

Verbrenner im Visier

Um die künftigen Grenzwerte einzuhalten, müsse Wien die Belastung durch Verkehrsabgase deutlich reduzieren. Der VCÖ fordert deshalb einen stärkeren Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder und Fußwege. Gleichzeitig soll der Anteil von Autos mit Verbrennungsmotor sinken.

Pendler als Problem

Auch beim Pendlerverkehr sieht die Organisation großes Potenzial: Wer täglich mit dem Auto nach Wien fährt, sollte verstärkt auf Öffis oder Fahrgemeinschaften umsteigen.

Maßnahmenpaket gefordert

"Luft ist unser wichtigstes Lebensmittel", betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Schadstoffe aus Auspuffen und Schornsteinen würden direkt in die Lunge gelangen. Deshalb brauche es zusätzliche Maßnahmen für sauberere Luft.

Die Botschaft der Studie ist klar: Wien steht im europäischen Vergleich zwar relativ gut da, bis zu den strengeren Klimaschutz- und Gesundheitsstandards ab 2030 ist der Weg aber noch weit.