Schnee im Anmarsch: Hier fallen 30 Zentimeter

Österreich steht der nächste Wintereinbruch bevor.

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Österreich erlebt eine wechselhafte Woche mit viel Wind, Regen und zunächst noch vergleichsweise milden Temperaturen. Der Winter lässt vorerst auf sich warten, doch zum Wochenende deutet sich eine deutliche Abkühlung an. Dann könnte der Schnee stellenweise bis in tiefere Tallagen herunterkommen. Besonders am Samstag wird es an der Alpennordseite wieder winterlich.

Bereits heute, Montag, dominieren dichte Wolken das Wettergeschehen. Immer wieder ziehen Regenschauer durch, vor allem von Vorarlberg über Tirol und Salzburg bis in die Obersteiermark sowie nach Oberösterreich. Die Schneefallgrenze liegt zunächst zwischen 1200 und 1600 Metern. Damit bekommen vor allem die höheren Skigebiete und Bergregionen etwas Neuschnee. Gleichzeitig frischt an der Alpennordseite kräftiger West- bis Südwestwind auf. Die Temperaturen erreichen maximal 4 bis 12 Grad.

In der Nacht auf Dienstag breiten sich neue Niederschläge aus. Besonders im Norden Oberösterreichs kann es länger anhaltend regnen. Die Schneefallgrenze liegt meist um 1400 Meter.

© Getty Images

Vorerst mild

Am Dienstag wird es zunächst ausgesprochen ungemütlich. Dichte Wolken bringen von Vorarlberg über das Außerfern und den Flachgau bis nach Ober- und Niederösterreich verbreitet Regen. Im Norden kann dieser zeitweise kräftig ausfallen. Für Wintersportler gibt es zunächst schlechte Nachrichten: Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend auf 1900 bis 2500 Meter. Damit fällt selbst in höheren Skigebieten zeitweise Regen statt Schnee.

Am Nachmittag verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt in die Alpen. Auch im Süden sind einzelne Schauer möglich. Dazu kommt kräftiger bis stürmischer Südwestwind, der in manchen Tälern föhnig ausfallen kann. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 12 Grad, in den Föhntälern Vorarlbergs und Nordtirols sind sogar bis zu 15 Grad möglich.

Auch am Mittwoch bleibt das Wetter unbeständig. Kräftiger bis stürmischer Westwind treibt immer wieder Wolken über Österreich. Vor allem im Bergland und nördlich davon muss mit Regen gerechnet werden. Die Schneefallgrenze sinkt wieder auf 1400 bis 1700 Meter. Von Osttirol über Kärnten bis in die südliche Steiermark bleibt es dagegen häufiger trocken und zeitweise sonnig. Mit 7 bis 15 Grad wird es insgesamt noch einmal ungewöhnlich mild.

Nächster Wintereinbruch

Am Donnerstag ziehen von Italien neue Wolken auf. Vor allem in den Alpen und im Süden ist mit Regen zu rechnen, oberhalb von rund 1500 Metern fällt Schnee. In Vorarlberg und Tirol lockert es am Nachmittag wieder auf. Die Temperaturen erreichen 5 bis 12 Grad.

Auch der Freitag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. Vereinzelt sind Regenschauer möglich, besonders von Vorarlberg bis Ober- und Niederösterreich. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1400 Metern. Mit bis zu 14 Grad bleibt es für die Jahreszeit weiterhin relativ mild.

Die spannendste Entwicklung zeichnet sich für Samstag ab. An der Alpennordseite kann es zunächst noch regnen, gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze deutlich. Stellenweise könnten die ersten Schneeflocken bereits ab rund 700 Metern Höhe fallen. Damit wäre auch in tiefer gelegenen Regionen wieder mit einem winterlichen Wetterbild zu rechnen.

Vor allem in Vorarlberg kommen größere Schneemengen zusammen. © Tauernwetter

Allerdings dürfte der Schneenachschub nicht überall lange anhalten. Im Laufe des Tages lockert es verbreitet auf, vielerorts wird es trocken und die Sonne zeigt sich wieder. Der kräftige Westwind und die einströmende kühlere Luft lassen die Temperaturen aber deutlich zurückgehen. Nur noch 2 bis 10 Grad werden erwartet.

Am Sonntag bleibt es kühl. Zunächst halten sich vor allem in den Niederungen Nebel und Hochnebel, später ziehen von Westen dichtere Wolken auf. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 2 und 9 Grad.