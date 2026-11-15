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Winter-Vorschau

100-jähriger Kalender prophezeit Schnee und eisige Kälte

Online Redaktion
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Starker Schneefall, viele Autos stauen sich auf verschneiter Straße, Häuser im Hintergrund.
© APA/MARKUS ANGERER (Archivbild)
Schneit es im Dezember heftig? Eine Online-Fassung des 100-jährigen Kalenders prognostiziert große Schneemengen und eisige Kälte.
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Eine verbreitete Online-Fassung des historischen Wetterkalenders kündigt für den Dezember ergiebige Schneefälle und eine längere Kälteperiode an.

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Verschiedene Versionen im Vergleich

Online-Version: Sagt für den 1. Dezember große Schneemengen voraus, gefolgt von windigen Tagen und erneutem Schnee am 5. Dezember. Vom 7. bis 19. Dezember wird eine längere Kälteperiode und zum Jahreswechsel erneut Schnee sowie eisige Kälte erwartet.

  • 1. Dezember: "Auf den nassen Erdboden fällt viel Schnee; es wintert zu"
  • 2. bis 4.Dezember: "Viel Wind und es ist ungestüm"
  • 5. Dezember: "Wieder viel Schnee"
  • 6. Dezember: "Es hellt sich auf"
  • 7. bis Dezember: "Wird es sehr kalt"
  • 20. bis 28. Dezember: "Regen, in höheren Lagen der erste Schnee, der liegen bleibt"
  • 29. bis 31.Dezember: "Schneit es wieder zu, es folgt eisige Kälte"

Historische Überlieferung: Weicht deutlich von der Online-Fassung ab und verzeichnet für den Monatsanfang schönes Wetter, gefolgt von ungestümen Tagen, einer kalten Phase ab dem 16. Dezember sowie trübem Schnee- und Frostwetter zum Jahresende.

  • 1. Dezember: "Schön"
  • 2. bis 15. Dezember: "Ungestüm"
  • 16. bis 21. Dezember: "Kalt"
  • 22. bis 29. Dezember: "Trüb und Schnee"
  • 30. bis 31. Dezember: "Sehr kalt"

Kritik aus wissenschaftlicher Sicht

Der 100-jährige Kalender, eine Art historischer Bauernkalender, der im 17. Jahrhundert von Abt Mauritius Knauer entwickelt wurde, basiert auf der Annahme, dass Himmelskörper das Wetter beeinflussen und sich Abläufe in Zyklen wiederholen. Aus heutiger Sicht ist diese Theorie allerdings wissenschaftlich nicht haltbar, weshalb Meteorologen die Vorhersagen kritisch betrachten und vermeintliche Treffer als Zufall einstufen.

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