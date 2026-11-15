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Wirbel im Gotteshaus

"Vaterunser" zu leise: Tiroler Pfarrer will Kirche zusperren

Gerhard Kopcsa
von
Pfarrer beim Feiern der Heiligen Messe
© Getty Images
Der Geistliche unterbrach das Gebet und forderte die Anwesenden zu einem zweiten Versuch auf.
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Eigentlich sollte es ein besinnliches Martinsfest für Kinder werden. Doch stattdessen bebte die Kirche – weil dem Geistlichen das "Vaterunser" nicht laut genug ging. Er drohte eiskalt mit der Sperre. Das berichtet die "Tiroler Tageszeitung".

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"Stopp, sperrt die Kirche zu!"

Das passte Pfarrer Marek Ciesielski gar nicht. Der Geistliche unterbrach das Gebet und forderte die Anwesenden zu einem zweiten Versuch auf. "Er hat zweimal gerufen: 'Stopp, sperrt die Kirche zu', weil ihm das Gebet zu leise war", berichtet eine Mutter gegenüber der "Tiroler Tageszeitung". Das Gebet habe wiederholt werden müssen, erst danach durften die Besucher das Gotteshaus verlassen. Auch andere Eltern hätten irritiert reagiert.

Pfarrer spricht von Scherz

Ciesielski stellt die Situation völlig anders dar. Er habe lediglich einen Scherz gemacht, weil beim ersten Versuch kaum jemand mitgebetet habe. "Ich hätte nicht gedacht, dass sich dann jemand gekränkt oder bedroht fühlt, das tut mir auch leid", erklärt der Pfarrer.

Beim zweiten Anlauf saß das Gebet dann offenbar – plötzlich war die Gemeinde laut genug. Die Diözese Innsbruck lässt den Vorfall dennoch nicht auf sich beruhen: Der Zwischenfall wird jetzt intern aufgeklärt.

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