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Polizei-Schuss in Michelhausen: Jetzt greift die Justiz durch

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Polizeiauto steht auf Landstraße bei Michelhausen, im Vordergrund Pistole im Holster.
© DOKU NÖ & APA (Fotomontage)
Der 38-jährige Angreifer ist noch nicht vernehmungsfähig.
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Michelhausen. Das Landesgericht St. Pölten hat am Sonntag über einen 38-Jährigen, der am Donnerstag nach einer Attacke auf Beamte in Michelhausen (Bezirk Tulln) durch einen Schuss der Polizei verletzt worden ist, eine vorläufige Anhaltung verhängt. Die Staatsanwaltschaft hatte am Samstag die U-Haft wegen Tatbegehungs- und Fluchtgefahr beantragt. Die Maßnahme werde ausgesprochen, wenn eine psychische Auffälligkeit vorliegt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft zur APA.

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Die vorläufige Anhaltung gilt, ebenso wie die Untersuchungshaft, 14 Tage und muss danach überprüft werden. Gegen den ungarischen Staatsbürger wird wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt ermittelt. Bisher konnte er aufgrund seines psychischen Zustands nicht einvernommen werden.

Der 38-Jährige hatte sich am Donnerstagvormittag im Bereich der Bahngleise aggressiv gegen Polizeibeamte und einen ÖBB-Mitarbeiter verhalten. Als nach dem Einsatz von Pfefferspray eine weitere Attacke des 38-Jährigen folgte, kam es zur Schussabgabe durch die Polizei. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung in das Universitätsklinikum Tulln transportiert.

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