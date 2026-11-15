Zwei Verletzte nach Schlägerei in Krampus-Disco

Eine Partynacht in Grafenstein nahm für zwei Besucher ein schmerzhaftes Ende. Nach mehreren körperlichen Auseinandersetzungen mussten beide Männer ins Spital gebracht werden.

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In den frühen Morgenstunden des 15. November 2026 kam es rund um eine sogenannte Krampusdisco in der Kärntner Gemeinde Grafenstein zu gleich zwei gewalttätigen Vorfällen.

Streit unter alkoholisierten Besuchern

Gegen 02:20 Uhr gerieten zwei alkoholisierte Männer direkt während der laufenden Veranstaltung aneinander. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte rasch, als ein 28-jähriger Mann aus Klagenfurt seinem 27-jährigen Kontrahenten aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit der Faust ins Gesicht schlug. Durch die Wucht des Treffers zog sich der 27-Jährige derartige Verletzungen zu, dass eine medizinische Versorgung notwendig wurde. Er musste in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.

Zweiter Vorfall am Parkplatz

Bereits etwas früher in derselben Nacht hatte sich unmittelbar vor der Veranstaltungsörtlichkeit eine weitere Tat ereignet. Gegen 01:40 Uhr wurde ein 19-Jähriger auf dem Parkplatz vor der Krampusdisco attackiert. Ein bislang unbekannter Täter schlug den jungen Mann nieder. Auch in diesem Fall blieb der Vorfall nicht ohne gesundheitliche Folgen für das Opfer. Der 19-Jährige musste ebenfalls in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.

Ermittlungen zu unbekanntem Täter

Während beim Vorfall um 02:20 Uhr ein 28-jähriger Klagenfurter als Tatverdächtiger feststeht, ist die Identität des Angreifers vom Parkplatz noch ungeklärt. Beide verletzten Männer wurden zur weiteren Behandlung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.