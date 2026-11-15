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Aufforstung nach dem größten Waldbrand in der Geschichte der Steiermark

Waldbrand
© BFVHB
Das steile Gelände hat die Löscharbeiten erschwert und erschwert nun auch das Bäumesetzen.
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2.500 Feuerwehrler waren im Frühjahr beim Waldbrand in Eisbach-Rein (Bez. Graz-Umgebung) 17 Tage lang im Einsatz. nsgesamt fielen 70 Hektar Waldgebiet den Flammen zum Opfer, es war der größte Waldbrand in der Geschichte der Steiermark. Nach den schwierigen Löscharbeiten im April und Mai wird jetzt mit einer klimaangepassten Aufforstung gestartet.

Trockenresistente Baumarten

"Wir wollen auf den Flächen den Anteil der trockenresistenten Baumarten heben, weil es sind sehr seichte, trockenanfällige Bestände oder Waldflächen, und überwiegend werden Weißkiefern, Eichen und nachdem wir auch in den höheren Bereichen unterwegs sind Lärchen gepflanzt", sagt Florian Soritz von der Forstverwaltung gegenüber dem ORF. Beim Brand seien fast 20 Jahre Arbeit zunichtegemacht worden.

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Ein Baum kostet fünf Euro

Noch heuer soll die erste Aufforstungsphase abgeschlossen sein. Rund 45.000 Pflanzen sollen händisch gesetzt sein. Der Rest folgt im nächsten Jahr. Ein Baum kostet fünf Euro, dazu kommen noch die Arbeitszeit und weitere Kosten.

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