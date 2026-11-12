"Kein Risiko eingehen"
Traditioneller Krampuslauf kurzfristig abgesagt
Die Veranstalter haben die für Freitag, 13. November, angesetzte Veranstaltung in der Weihermühle in Gratwein-Straßengel kurzfristig abgesagt. Verantwortlich dafür ist die ungünstige Wetterprognose.
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Kein Risiko eingehen
Für Freitag werden Regenfälle erwartet. Dadurch könnte das Veranstaltungsgelände rutschig werden und zur Gefahrenquelle für Besucher, Krampusgruppen und Mitwirkende werden. Nach Abwägung der Risiken entschied sich das Organisationsteam deshalb gegen eine Durchführung.
"Die Sicherheit unserer Besucher, Krampusgruppen und Mitwirkenden steht für uns an erster Stelle. Wir möchten kein Risiko eingehen", begründen die Verantwortlichen die kurzfristige Absage.
Ob der Krampuslauf zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann, ist derzeit noch offen. Das Veranstaltungsteam bittet die Betroffenen um Verständnis und bedankt sich bei allen, die sich bereits auf den Lauf gefreut hatten.
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