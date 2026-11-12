Pentagon findet eine Million Teile für F-35-Jets nicht mehr

Ein neuer Bericht des US-Rechnungshofs deckt schwere logistische Mängel bei den amerikanischen Streitkräften auf. Das US-Verteidigungsministerium weiß bei mehr als einer Million Ersatzteilen für den hochmodernen Tarnkappenjäger F-35 nicht, wo sie sich derzeit befinden.

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Die am Montag veröffentlichte Überprüfung durch den Rechnungshof des US-Kongresses zeichnet ein verheerendes Bild der Bestandsführung beim teuersten Rüstungsprogramm der Welt. Bis März 2026 konnten die Verantwortlichen des Programms den Verbleib von mehr als einer Million Bauteilen mit einem Gesamtwert von über 85 Millionen Dollar (rund 76 Millionen Euro) nicht aufklären. Bereits im Jahr 2023 hatte das Kontrollorgan genau diese Missstände angeprangert, doch gebessert hat sich wenig. Da private Auftragnehmer bei ihren Lageraufzeichnungen erhebliche Lücken aufweisen, lässt sich derzeit nicht einmal feststellen, ob seither weitere Teile verloren gegangen sind.

26 Millionen Teile auf über 700 Standorte verteilt

Das Ausmaß des F-35-Programms ist gigantisch, was die Verwaltung vor immense Herausforderungen stellt. Insgesamt besitzt das Pentagon rund 26 Millionen Bauteile für den Kampfjet, deren Gesamtwert auf 31 Milliarden Dollar (rund 27 Milliarden Euro) geschätzt wird. Diese Komponenten lagern an mehr als 700 Standorten weltweit – teils in staatlicher Hand, teils bei privaten Firmen.

Rund 70 Prozent der Bestände liegen in militärischen Depots, während 30 Prozent direkt von Industrie-Auftragnehmern verwaltet werden. Um die chronischen Fehlbestände in den Griff zu bekommen, investierte das Programm seit 2020 mindestens 17 Millionen Dollar (etwa 15 Millionen Euro) rein in Inventuren. Das ernüchternde Fazit der Prüfer: Diese Zählungen brachten keine ausreichende Besserung.

Die logistischen Schwachstellen im Überblick:

Fehlende Echtzeit-Daten: Keine direkte Schnittstelle zwischen dem Pentagon und den Hauptauftragnehmern Lockheed Martin sowie Pratt & Whitney

Keine direkte Schnittstelle zwischen dem Pentagon und den Hauptauftragnehmern Lockheed Martin sowie Pratt & Whitney Ungenaue Werkstatt-Erfassung: 17.000 Teile in Reparatur im Wert von 1,3 Milliarden Dollar (mit Nebenkosten bis zu 2,5 Milliarden Dollar) sind im System nicht korrekt als "in Bearbeitung" verbucht

17.000 Teile in Reparatur im Wert von 1,3 Milliarden Dollar (mit Nebenkosten bis zu 2,5 Milliarden Dollar) sind im System nicht korrekt als "in Bearbeitung" verbucht Unzuverlässige Buchführung: Der Rechnungshof urteilt klar: "Die Daten sind für die Vermögensverwaltung und die Finanzberichterstattung nicht zuverlässig"

Der Rechnungshof urteilt klar: "Die Daten sind für die Vermögensverwaltung und die Finanzberichterstattung nicht zuverlässig" Mangelhafte Kontrolle: Mangelnde Aufzeichnungen bei externen Vertragspartnern verhindern die lückenlose Nachverfolgung

Dramatischer Einbruch bei der Einsatzbereitschaft

Die lückenhafte Logistik hat direkte Auswirkungen auf die Schlagkraft der US-Luftwaffe. Wie frühere Prüfungen belegen, stürzte die Einsatzbereitschaft der Flugzeuge für mindestens eine Missionsart zwischen den Haushaltsjahren 2021 und 2025 von 67 auf magere 44 Prozent ab. Noch dramatischer ist das Bild bei der vollen Einsatzbereitschaft für alle vorgesehenen Aufgaben: Hier sank die Quote von 38 auf nur noch 25 Prozent. Als Hauptgründe gelten gravierende Wartungsprobleme und der akute Mangel an verfügbaren Ersatzteilen.

Pentagon gelobt Besserung nach Kritik

Das Verteidigungsministerium hat den Beanstandungen und Empfehlungen des Rechnungshofs nun vollinhaltlich zugestimmt. Wie ein Sprecher gegenüber dem Portal "Business Insider" bestätigte, entwickelt das F-35-Programmbüro derzeit neue interne Abläufe sowie verbindliche Schulungen für die Vermögensverwalter. Gleichzeitig räumt das Ministerium ein, dass man ohne funktionierende Schnittstellen zu den Konzernen weder genaue Stückzahlen noch Standorte oder Werte verlässlich benennen kann. Im vergangenen Jahr wurde bereits ein Investitionspaket von 13,7 Milliarden Dollar (rund 11,9 Milliarden Euro) geschnürt, um die Verfügbarkeit bis 2030 zu heben – die lückenhaften Daten erschweren es jedoch massiv, den realen Bedarf überhaupt exakt zu kalkulieren.