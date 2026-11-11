Was hat mein Geruchssinn mit Depressionen zu tun?

Die Nase könnte mehr über unsere psychische Gesundheit verraten, als bisher angenommen. Wer das Gefühl hat, schlechter riechen zu können, leidet offenbar auch häufiger an Depressionen. Das zeigt eine neue große Auswertung von 23 Studien mit mehr als 187.000 Teilnehmern.

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Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee, das Aroma eines Lieblingsessens oder der Geruch von Blumen: Was für viele selbstverständlich ist, kann für Menschen mit Riechstörungen deutlich eingeschränkt sein. Dass solche Veränderungen nicht nur den Alltag beeinflussen, sondern auch mit der Psyche zusammenhängen könnten, zeigt nun eine internationale Forschungsanalyse.

Die Wissenschaftler werteten dafür 23 Studien mit insgesamt 187.056 Menschen aus. Das Ergebnis: Wer selbst angibt, schlechter riechen zu können, weist statistisch deutlich häufiger depressive Beschwerden auf. Die sogenannten Depressions-Odds lagen in dieser Gruppe um rund 56 Prozent höher.

Das eigene Empfinden macht den Unterschied

Besonders interessant ist ein Detail der Untersuchung: Die Forscher unterschieden zwischen Menschen, die selbst eine Verschlechterung ihres Geruchssinns bemerkten, und jenen, bei denen eine Riechstörung durch einen Test festgestellt wurde.

Bei den selbst wahrgenommenen Problemen war der Zusammenhang mit Depressionen besonders deutlich. Bei objektiv gemessenen Riechstörungen fiel er hingegen wesentlich schwächer aus. In der Gesamtauswertung war dieser Zusammenhang nach einer statistischen Korrektur nicht mehr eindeutig nachweisbar.

Bei älteren Menschen ab 65 Jahren sowie bei Personen, die ihren Geruchssinn vollständig verloren hatten, zeigte sich allerdings weiterhin eine Verbindung zu Depressionen.

Was Nase und Gehirn miteinander zu tun haben

Der Geruchssinn steht in direktem Zusammenhang mit Gehirnregionen, die auch Emotionen und Erinnerungen verarbeiten. © Getty Images/Science Photo Library RF

Dass Geruch und Gefühle eng miteinander verbunden sind, ist nicht völlig neu. Der Geruchssinn steht in direktem Zusammenhang mit Gehirnregionen, die auch Emotionen und Erinnerungen verarbeiten. Dazu gehören etwa die Amygdala und der Hippocampus.

Die Forscher vermuten deshalb, dass Veränderungen des Geruchssinns und depressive Beschwerden miteinander zusammenhängen könnten. Denkbar ist auch, dass Menschen mit Depressionen ihre Sinneswahrnehmung anders erleben oder Veränderungen stärker bemerken. Welche Ursache tatsächlich dahintersteckt, lässt sich aus den untersuchten Daten allerdings nicht ableiten.

Auch österreichischer Forscher beteiligt

An der Studie war auch Henry Bode beteiligt, der Verbindungen zum Universitätsklinikum St. Pölten und zur Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems hat.

Die Ergebnisse wurden im Fachjournal "JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery" veröffentlicht. Die Forscher betonen, dass weitere Untersuchungen nötig sind, um den Zusammenhang besser zu verstehen. Klar ist aber schon jetzt: Veränderungen des Geruchssinns könnten ein Hinweis sein, der bei der Beurteilung der psychischen Gesundheit nicht übersehen werden sollte.