Horror-Moment: Drei Verletzte bei Kettenkarussell-Crash

In Georgia krachten während einer Fahrt plötzlich mehrere Sitze eines Kettenkarussells heftig gegeneinander. Drei Menschen wurden verletzt, gegen zwei 13-jährige Burschen wurde Anzeige erstattet.

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Der Vorfall ereignete sich am 7. November auf der jährlichen "Columbia County Fall Fair" im US-Bundesstaat Georgia. Nach Angaben des lokalen TV-Senders WRDW sollen zwei 13-Jährige während der Fahrt die Schaukeln des Kettenkarussells festgehalten und sich gegenseitig wieder losgelassen haben.

Der Betreiber stoppte daraufhin die Attraktion. Clyde Coffin, Geschäftsführer des Unternehmens James H. Drew Exposition, das die Fahrgeschäfte für den Jahrmarkt bereitstellte, erklärte gegenüber WRDW: "Es stoppte etwas schneller, als es hätte stoppen sollen."

Video zeigt dramatische Szenen

Eine Mutter filmte die Fahrt, weil auch ihre beiden Kinder mit dem Karussell unterwegs waren. Zunächst drehten sich die Sitze scheinbar ganz normal. Doch dann gerieten mehrere Schaukeln ins Wanken und prallten heftig gegeneinander. Als das Handy zu Boden fiel, waren nur noch der Himmel, panische Schreie und das Krachen der Sitze zu hören.

Eine Mutter filmte die Fahrt, weil auch ihre beiden Kinder mit dem Karussell unterwegs waren. © X

Laut Medienberichten hatte das Personal die beiden Jugendlichen zuvor über ein Mikrofon aufgefordert, ihr Verhalten zu beenden. Die Mutter schilderte später, wie heftig die Sitze gegen das Fahrgeschäft, andere Sitze und Fahrgäste geschlagen seien.

Frau musste ins Krankenhaus

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich rund elf Menschen in der Attraktion. Eine Frau erlitt Kopfverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei Mädchen im Alter von acht und zehn Jahren wurden leicht verletzt.

Die beiden 13-Jährigen bestätigten gegenüber der Polizei, während der Fahrt mit ihren Sitzen begonnen zu haben. Gegen beide wurde Anzeige erstattet.

Die Mutter, die das Video aufgenommen hatte, bezweifelte allerdings, dass ausschließlich das Verhalten der Jugendlichen für den Unfall verantwortlich war. Gegenüber WRDW stellte sie auch die Sicherheit des Fahrgeschäfts infrage.