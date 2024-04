Kreuzfahrtschiff lässt Urlauber einfach auf Insel zurück

Gleich neuen Touristen wurden einfach zurückgelassen – nur ein Paar hatte Geld dabei.

Es sollte eine unvergessliche Kreuzfahrt von Südafrika bis nach Barcelona werden - für neuen Urlauber aus Australien und den USA wurde die Reise dann aber zum Albtraum. Ohne Pässe oder Geld strandeten sie auf São Tomé und Príncipe.

Die Passagiere der „Norwegian Dawn“ buchten eine private Tour auf einer Insel des Inselstaates São Tomé. Durch eine Panne kamen sie dann erst nach der „Alle-Mann-an-Bord“-Zeit am Hafen an und mussten mitansehen, wie das Kreuzfahrtschiff ohne sie weiterfuhr. „Wir haben das Schiff noch gesehen, aber der Kapitän weigerte sich, noch einmal ein Tenderboot zu schicken“, berichtet Jay Campbell aus den USA.

Odyssee

Insgesamt neuen Urlauber waren auf der Insel gestrandet, darunter vier Pensionisten, eine Schwangere, ein herzkranker und eine querschnittsgelähmte Person. Nur ein Tourist hatte eine Kreditkarte dabei und streckte für die ganze Gruppe 5.000 Dollar für Hotelzimmer und Essen vor.

Zu acht (eine Pensionisten mit Gehirnerschütterung blieb auf Sao Tome) versuchte dann die Truppe, mithilfe der US-Botschaft nach Gambia zu fliegen und dort wieder aufs Kreuzfahrtschiff zu gehen. Wegen zu niedriger Pegelstände konnte das Schiff in Gambia aber nicht anlegen und die Urlauber konnten wieder nicht an Bord. Die Gestrandeten wollen nun in den Senegal reisen und dort erneut versuchen, wieder aufs Schiff zu kommen.