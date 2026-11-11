Datenleak: Schon 400.000 Russen im Krieg gefallen

Im seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg sollen mittlerweile mehr als 400.000 Russen ums Leben gekommen sein.

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Wie der "Guardian" am Montag berichtete, legen das durchgesickerte Daten der staatlichen Statistikbehörde Rosstat zu Sterbeurkunden nahe, die von der mit der belarussischen Opposition verbundenen Hackergruppe "Cyber Partisans" und dem ukrainischen Hacker-Kollektiv "Silent Crow" beschafft wurden. Die Informationen wurden dann an diverse Medien übermittelt.

Neben der britischen Zeitung "Guardian" war dies eine kleine Gruppe weiterer Medienredaktionen. Zuvor hatte bereits die österreichische Tageszeitung "Kurier" am Mittwoch über das Leak berichtet.

Hackerinformationen

Die Hackerinformationen umfassen mehr als elf Millionen Sterbeurkunden, einschließlich Angaben zum Alter, zum Wohnort und zum Sterbeort der Verstorbenen. Den Daten zufolge wurde in 412.576 Sterbeurkunden ein direkter Zusammenhang zwischen den Todesfällen und dem Krieg hergestellt, entweder durch offizielle Todesursachencodes oder durch schriftliche Verweise auf Kampfhandlungen und militärische Operationen.

Die Zahlen unterstreichen laut "Guardian"-Bericht die erschütternden menschlichen Verluste durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die beiden Hackergruppen gaben das Leck am 1. November bekannt und veröffentlichten die Daten am vergangenen Wochenende. Rosstat bestätigte den Hack, bestritt aber den Verlust sensibler Informationen.

Detailliertes Bild der russischen Kriegsverluste

Der Datensatz liefert ein beispiellos detailliertes Bild der russischen Kriegsverluste, die Moskau zu verbergen versucht hat. Die russischen Behörden haben seit den ersten Monaten der Invasion keine Opferzahlen mehr veröffentlicht, und Informationen über militärische Verluste werden als Staatsgeheimnis behandelt.

"The Guardian" konnte die Echtheit des gesamten Datensatzes nicht unabhängig überprüfen. Die Zahlen stimmen jedoch weitgehend mit anderen Schätzungen der russischen Verluste überein. Der britische Geheimdienst schätzte im September, dass seit Beginn der Invasion etwa 500.000 russische Soldaten getötet worden seien.

Dessen ungeachtet hat das unabhängige russische Medium "Mediazona" anhand offizieller Aufzeichnungen, Nachrufe in sozialen Medien und Fotos von Grabsteinen fast 286.000 in der Ukraine getötete russische Soldaten namentlich identifiziert. Das Medium vermutet, dass die tatsächliche Zahl der Opfer eher bei einer halben Million liegt. Mitte des Jahres schätzte das Center for Strategic and International Studies (CSIS) mit Sitz in der US-Hauptstadt Washington die Zahl der Toten auf ukrainischer Seite auf 125.000 bis 150.000. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach damals von rund 50.000 Toten.

Abu-Dhabi-Gipfel ohne großen Durchbruch beendet

Erst am Mittwoch wurden zweitägige Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi beendet. Dabei wurde ein Gefangenenaustausch vereinbart. Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj über den Austausch von 1.000 bis 1.500 Gefangenen informierte, sprach der russische Generalstab von mehr als 1.000 Kriegsgefangenen. Eine wesentliche Einigung Richtung Frieden wurde in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate jedoch nicht erzielt.