DIESER Zug verbindet 11 Weihnachtsmärkte

In Deutschland wird eine historische Schmalspurbahn zum rollenden Weihnachtsmarkt: Die Weißeritztalbahn steuert elf weihnachtliche Themenbahnhöfe auf einer Strecke von 26,3 Kilometern an.

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Am ersten Adventswochenende verwandelt sich die 144 Jahre alte Weißeritztalbahn in Sachsen in einen besonderen Weihnachtszug. Die historische Schmalspurbahn rollt an den beiden Veranstaltungstagen mit ihrer Dampflok stündlich zwischen 9.25 Uhr und 20.00 Uhr von Freital-Hainsberg bis Kurort Kipsdorf und verbindet auf insgesamt 26,3 Kilometern elf weihnachtliche Themenbahnhöfe. Erste Abfahrt ist jeweils in Freital-Hainsberg.

"Die Idee entstand 2019, um die traditionsreiche Dampfeisenbahn mit den erzgebirgischen Weihnachtstraditionen zu verbinden. Statt eines zentralen Weihnachtsmarktes wurden die Stationen entlang der Strecke zu Themenbahnhöfen", erklärt Claudia Brödner vom Tourismusverband Erzgebirge e. V. gegenüber der deutschen Bild. Dadurch entstand der erste befahrbare und längste Weihnachtsmarkt Deutschlands im Nachbarland.

Vielfältiges Programm an den Stationen

Am Startbahnhof Freital-Hainsberg locken eine Modellbahn- und eine Fahrzeugausstellung. In Freital-Cossmannsdorf gibt es Hüttenzauber in den Ballsälen mit Kinderbackstube, Bühnenprogramm und Eislaufmöglichkeiten. In Rabenau können Besucher im historischen Bimmelbahnwaggon eigene Räucherkerzen kneten, ergänzt durch einen kleinen Weihnachtsmarkt mit Lichteffekten und Ponyreiten. Spechtritz bietet bei einem winterlichen Ausflugsprogramm Feuertonnen und Mitmachaktionen: Am Samstag werden Wanderstöcke geschnitzt, am Sonntag folgen der Pyramidenanschub sowie ein Besuch vom Weihnachtsmann.

Seifersdorf präsentiert eine Ausstellung zum Bau der Talsperre Malter, eine Modelleisenbahn und Kunstwerke des Lokführers und Malers Peter König. Samstag singt dort der Grundschul-Chor, Sonntag gibt es ein Posaunen-Konzert. Am Bahnhof Malter erwarten Gäste an beiden Tagen ein kleiner Weihnachtsmarkt, Bastelangebote für Kinder sowie Auftritte von Chören und Posaunenbläsern.

Handwerk und Lichterfest im Erzgebirge

In Dippoldiswalde stehen traditionelles Handwerk, eine Gartenbahn-Ausstellung und der Feuerwehr-Adventsalarm im Mittelpunkt, während in der Nikolaikirche ein Basar und Erzähltheater für Kinder geboten werden. In Ulberndorf backen Besucher Weihnachtsgebäck aus Kartoffelteig und gestalten Weihnachtskarten. Obercarsdorf lädt zum Lichterfest auf dem Dorfplatz ein, wo am Samstagabend der große Lichterbogen eingeschaltet wird und am Sonntag Feuerkörbe, Fackeln sowie ein Laternenumzug für Stimmung sorgen.

In Schmiedeberg wartet ein Adventsmarkt in der historischen Bahnhofshalle mit Live-Musik, Puppentheater und Begegnungen mit dem Nussknacker und der Lebkuchenfrau. Im historischen Bahnhof von Kurort Kipsdorf locken erzgebirgische Volkskunst, Glühwein am Lagerfeuer und Live-Musik.

Ticketpreise und Fahrplan der Dampflok

Eine Sondertageskarte für das Event kostet 34 Euro und gilt an einem der beiden Tage in allen Zügen und Shuttle-Bussen zwischen Freital-Hainsberg und Kurort Kipsdorf. Bis zu vier Kinder bis 14 Jahre fahren kostenlos mit. Inhaber eines Deutschlandtickets zahlen einen Historik-Zuschlag von zwölf Euro. Fahrscheine sind im Onlineshop der SDG sowie an Vorverkaufsstellen in Freital-Hainsberg, Dippoldiswalde, Dresden und Moritzburg erhältlich, wobei auch spontane Mitfahrten möglich sind.