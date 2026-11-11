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Flammen-Inferno

Nach Großbrand: SO geht es mit Hitlers Teehaus weiter

Online Redaktion
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Luftaufnahme eines ausgebrannten Gebäudes im verschneiten Gebirge mit rauchendem Dach.
© APA/AFP/BAVARIAN POLICE/-
Das historische Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Bayern wurde am 23. Oktober fast vollständig zerstört. Nun gibt es erste Fortschritte: Neben dem schwer beschädigten Gebäude wurde ein Kran aufgestellt. Die Arbeiten zur Wiederherstellung des historischen Bauwerks sollen beginnen.
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Die Vorbereitungen laufen: Die beauftragte Firma Gebr. Schmölzl GmbH & Co. KG hat direkt neben dem Kehlsteinhaus einen Kran errichtet. Auf Instagram veröffentlichte das Unternehmen Bilder vom Aufbau und erklärte: "Der Kranaufbau ist geglückt, jetzt kann mit der Aufarbeitung begonnen werden!"

Bereits einen Tag nach dem Feuer hatten Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und der Landkreis bei einer Pressekonferenz einen Wiederaufbau angekündigt. Das Gebäude sei "gut versichert", erklärte Herrmann damals.

33-Jähriger unter Verdacht

Als dringend tatverdächtig gilt Stefan W. (33), der in Berchtesgaden aufgewachsen sein soll und zuletzt in Berlin lebte. Auf dem Weg zum Einsatzort begegnete Polizisten ein Motorradfahrer, bei dem es sich um den Mann gehandelt haben soll. Die Beamten konnten ihn mit Unterstützung der nachfolgenden Feuerwehr anhalten und festnehmen.

Das Kehlsteinhaus steht am Abend in Flammen, dichter Rauch und helles Feuer sind sichtbar.
Das Kehlsteinhaus stand in Flammen und ist fast vollkommen abgebrannt. © zVg

Bei einer späteren Wohnungsdurchsuchung sollen Ermittler nach BILD-Informationen Material aus dem Antifa-Umfeld gefunden haben. Das Motiv für die Tat ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

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Historischer Ort mit düsterer NS-Vergangenheit

Das Kehlsteinhaus wurde 1937 und 1938 innerhalb von nur 13 Monaten als Repräsentationsbau für Adolf Hitler errichtet. Der NS-Diktator nutzte das Gebäude allerdings nur selten.

Seit 1952 wird das Haus als Berggaststätte genutzt. Zuletzt zog es jährlich rund 300.000 Besucher an. Im Gebäude befand sich außerdem eine Ausstellung zur Geschichte des Nationalsozialismus.

Nach dem verheerenden Feuer soll das historische Bauwerk nun wiederhergestellt werden.

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