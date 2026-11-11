Nach Großbrand: SO geht es mit Hitlers Teehaus weiter

Das historische Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Bayern wurde am 23. Oktober fast vollständig zerstört. Nun gibt es erste Fortschritte: Neben dem schwer beschädigten Gebäude wurde ein Kran aufgestellt. Die Arbeiten zur Wiederherstellung des historischen Bauwerks sollen beginnen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Vorbereitungen laufen: Die beauftragte Firma Gebr. Schmölzl GmbH & Co. KG hat direkt neben dem Kehlsteinhaus einen Kran errichtet. Auf Instagram veröffentlichte das Unternehmen Bilder vom Aufbau und erklärte: "Der Kranaufbau ist geglückt, jetzt kann mit der Aufarbeitung begonnen werden!"

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Bereits einen Tag nach dem Feuer hatten Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und der Landkreis bei einer Pressekonferenz einen Wiederaufbau angekündigt. Das Gebäude sei "gut versichert", erklärte Herrmann damals.

33-Jähriger unter Verdacht

Als dringend tatverdächtig gilt Stefan W. (33), der in Berchtesgaden aufgewachsen sein soll und zuletzt in Berlin lebte. Auf dem Weg zum Einsatzort begegnete Polizisten ein Motorradfahrer, bei dem es sich um den Mann gehandelt haben soll. Die Beamten konnten ihn mit Unterstützung der nachfolgenden Feuerwehr anhalten und festnehmen.

Das Kehlsteinhaus stand in Flammen und ist fast vollkommen abgebrannt. © zVg

Bei einer späteren Wohnungsdurchsuchung sollen Ermittler nach BILD-Informationen Material aus dem Antifa-Umfeld gefunden haben. Das Motiv für die Tat ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Historischer Ort mit düsterer NS-Vergangenheit

Das Kehlsteinhaus wurde 1937 und 1938 innerhalb von nur 13 Monaten als Repräsentationsbau für Adolf Hitler errichtet. Der NS-Diktator nutzte das Gebäude allerdings nur selten.

Seit 1952 wird das Haus als Berggaststätte genutzt. Zuletzt zog es jährlich rund 300.000 Besucher an. Im Gebäude befand sich außerdem eine Ausstellung zur Geschichte des Nationalsozialismus.

Nach dem verheerenden Feuer soll das historische Bauwerk nun wiederhergestellt werden.