Ganze Stadt finster: Kurioses Laternen-Blackout

Ein technischer Defekt hat die Straßenbeleuchtung in weiten Teilen Freisings für rund zwei Stunden lahmgelegt. Die Stadtwerke leiteten umgehend Untersuchungen ein und überwachen die Anlage intensiv.

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Nach dem großflächigen Ausfall am Montagabend stellten die Stadtwerke Freising klar, dass kein Stromausfall vorlag. Der Einschaltbefehl hatte nicht funktioniert, da das System fälschlicherweise davon ausging, dass die Straßenbeleuchtung bereits aktiviert war. Betroffen war etwa das halbe Stadtgebiet westlich der Isar. Etwa 25 Anrufe gingen über das Notfalltelefon der Einsatzzentrale ein, ehe eine Bandansage weitere Anrufer informierte.

Technik unter intensiver Beobachtung

Das automatische Ausschalten der Laternen funktionierte am Dienstagvormittag bereits wieder reibungslos. Dennoch sichern die Stadtwerke den Betrieb für die nächsten Tage verstärkt ab. "Wir werden heute nochmal besonders draufschauen, dass es funktioniert", sagte Geschäftsführer Dominik Schwegler auf Nachfrage des Freisinger Tagblatts. "Im Laufe der Woche werden wir immer jemand vor Ort haben, bis wir guten Gewissens sagen können, dass die Automatik wieder einwandfrei funktioniert."

Manuelle Behebung am Umspannwerk

Gegen 16:30 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Stadtwerke auf dem Heimweg, dass die Straßenbeleuchtung nicht wie vorgesehen anging, und alarmierten den Bereitschaftsdienst. Nachdem Versuche einer Fernbehebung scheiterten, rückte das Team aus. Die Anlage musste schließlich am betroffenen Umspannwerk manuell in Gang gesetzt werden. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt üblicherweise nicht zu einer festen Uhrzeit, sondern wird über einen Dämmerungsmesser je nach Lichtverhältnissen geregelt.

Ursachenforschung und interne Analyse

Die Stadtwerke überprüfen derzeit die Übertragungswege des Schaltbefehls sowie die Hardware nach verschiedenen Kriterien, um die genaue Ursache der Störung einzugrenzen. Geschäftsführer Dominik Schwegler bewertete die Dauer von rund zwei Stunden als ungewöhnlich lang: "Wir wären zufriedener gewesen, wenn wir es früher geschafft hätten." Er lobte jedoch den Einsatz des Teams: "Die müssen hinfahren, sich ein Bild verschaffen, ad hoc das Problem analysieren und das Richtige tun. Da vergeht die Zeit schnell." Ein derart weitreichender Ausfall sei selten, die Wahrnehmung am Montagabend war aufgrund von Dunkelheit, Regen und der frühen Uhrzeit jedoch besonders hoch.