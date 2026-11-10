In Liechtenstein
Paukenschlag: 50 Millionen von Benko-Stiftung sichergestellt
Knalleffekt in der Causa Signa. Der Oberste Gerichtshof Liechtensteins hat Anfang der Woche 50 Millionen Euro von der Ingbe-Stiftung sicherstellen lassen. Das ergaben unter anderem Recherchen von "News". Bekanntlich versucht Benkos Masseverwalter Andreas Grabenweger seit Ende des Vorjahres, den Vermögensbunker von Signa-Grüner René Benko zu knacken.
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