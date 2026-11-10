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In Liechtenstein

Paukenschlag: 50 Millionen von Benko-Stiftung sichergestellt

Online Redaktion
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Ein Mann im Anzug steht im Gerichtssaal und blickt zur Seite.
© APA/EXPA/ JOHANN GRODER
Der Oberste Gerichtshof Liechtensteins hat 50 Millionen Euro der Ingbe-Stiftung der Benkos sicherstellen lassen.
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Knalleffekt in der Causa Signa. Der Oberste Gerichtshof Liechtensteins hat Anfang der Woche 50 Millionen Euro von der Ingbe-Stiftung sicherstellen lassen. Das ergaben unter anderem Recherchen von "News". Bekanntlich versucht Benkos Masseverwalter Andreas Grabenweger seit Ende des Vorjahres, den Vermögensbunker von Signa-Grüner René Benko zu knacken.

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