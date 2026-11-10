Teuerung für Autofahrer: Alle neuen Auto-Kosten im Überblick

Mit dem Jahreswechsel steigen für Autofahrer in Österreich etliche Kosten. Betroffen sind die NoVA beim Neuwagenkauf, die Autobahnvignette sowie die private Nutzung von Elektro-Dienstwagen.

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Wien. Ab 2027 steigen für Autofahrer in Österreich einige Kosten – besonders bei einem Neuwagenkauf, der privaten Nutzung eines E-Firmenwagens. Aber auch all jene, die regelmäßig auf der Autobahn unterwegs sind, stehen Veränderungen bevor. Denn: Die Vignette wird teurer. Während manche Abgaben steigen, bleiben andere unverändert oder vorerst noch offen, wie das Portal "finanz.at" in einer Übersicht zeigt.

Höhere NoVA beim Neuwagenkauf

Ab 1. Jänner 2027 sinkt der CO₂-Abzugsbetrag bei der Normverbrauchsabgabe (NoVA) von 91 auf 88 g/km. Dadurch steigt der Steuersatz bei vielen Modellen um einen Prozentpunkt. Die Malusgrenze (155 g/km), der Malusbetrag (80 €/g), der Höchststeuersatz (80 %) sowie der Abzugsposten (350 €) bleiben unverändert. E- und Wasserstoff-Auto sind weiterhin von der NoVA befreit.

Beispiel 1 (Nettopreis 30.000 €, 136 g/km CO₂): Der NoVA-Satz steigt von 9 auf 10 %, die Abgabe von 2.350 auf 2.650 € (+300 €).

(Nettopreis 30.000 €, 136 g/km CO₂): Der NoVA-Satz steigt von 9 auf 10 %, die Abgabe von 2.350 auf 2.650 € (+300 €). Beispiel 2 (Nettopreis 40.000 €, 163 g/km CO₂): Die NoVA inklusive Malus erhöht sich von 5.890 auf 6.290 € (+400 €).

Übergangsregelung: Bei einem unwiderruflichen schriftlichen Kaufvertrag bis 30. November 2026 und Auslieferung vor dem 1. April 2027 gelten unter bestimmten Voraussetzungen noch die Werte für 2026, wie "finanz.at" berichtet.

Digitale Vignette wird teurer – Klebevignette entfällt

Die Jahresvignette für Pkw kostet 2027 108,90 € (+2 %) statt bisher 106,80 €. Die Erhöhung hätte ursprünglich höher ausfallen sollen, die Regierung hat diese allerdings gedämpft. Zudem ist sie ab 2027 ausschließlich digital erhältlich; die Klebevignette entfällt. Wer die Jahresvignette 2027 noch bis 31. Dezember 2026 kauft, zahlt den alten Preis von 106,80 € und spart 2.10 €.

Neue Sachbezüge für E-Dienstwagen

Für die private Nutzung von E-Firmenwagen fällt ab 1. Jänner 2027 erstmals ein Sachbezug an (auch für bestehende Verträge und Leasingfahrzeuge):

2027: 0,375 % der Anschaffungskosten pro Monat (max. 180 €/Monat).

Ab 2028: 0,625 % der Anschaffungskosten pro Monat (max. 300 €/Monat).

Bei einem E-Auto um 42.000 € Anschaffungswert liegt der Sachbezug 2027 bei 157,50 €/Monat. Für Angestellte mit 3.000 € Bruttogehalt bedeutet das durch Lohnsteuer und Sozialversicherung netto Mehrkosten von rund 75 bis 80 €/Monat (ab 2028 ca. 125 bis 130 €/Monat).

Versicherungssteuer, CO₂-Preis und Spritpreisbremse

Motorbezogene Versicherungssteuer: Bleibt 2027 unverändert (E-Autos zahlen diese bereits seit April 2025).

Höhere Steuern und Gebühren treffen Österreichs Autofahrer. Die schwankenden Spritpreise und die CO₂-Abgabe und deren Zukunft sorgen an Österreichs Zapfsäulen weiterhin für Unsicherheit. © Getty

CO₂-Preis: Liegt 2025/2026 bei 55 €/Tonne (+15 Cent/L Benzin, +16,5 Cent/L Diesel inkl. USt.). Da das EU-Emissionshandels-System (ETS 2) auf 2028 verschoben wurde, läuft die nationale Regelung bis Ende 2027 weiter. Die genaue Höhe für 2027 steht noch nicht fest.

Spritpreisbremse: Im Oktober und November 2026 senkt eine temporäre Maßnahme (Mineralölsteuersenkung um 6,7 Cent/L und Margenbegrenzung von 3,5 Cent für Mineralölkonzerne) die Zapfsäulenpreise um ca. 12 Cent/L inkl. USt. Ob die Verlängerung für Dezember 2026 und 2027 beschlossen wird, entscheidet die Regierung jeweils am Monatsende. Fällt die Maßnahme weg, verteuern sich Benzin und Diesel wieder um etwa 12 Cent pro Liter.