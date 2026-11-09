Was sich bei der Vignette ab 2027 ändert

Die Vignette 2027 gibt es nur noch in digitaler Form. Ab 1. Dezember werden keine Klebevignetten mehr verkauft.

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Info zur neuen Vignette. © APA/TOBIAS STEINMAURER

Die Digitale Vignette für das kommende Jahr ist ab sofort erhältlich, bis Ende Dezember noch zum alten Preis von 106,80 Euro. Ab Jänner steigt der Preis um zwei Prozent auf 108,90 Euro, wie Mobilitäts- und Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sowie Vertreter der Asfinag am Montag bekanntgaben. Analoge Verkaufswege werden bleiben.

Der Regierung sei es wichtig gewesen, auch im Bereich der Mobilität "inflationsdämpfend zu sein", sagte Hanke im Hinblick auf die Preissteigerung um zwei Prozent. Die Erhöhung sei notwendig, um das "riesige Bauprogramm zu stemmen", ergänzte Herbert Kasser, Vorstand der Asfinag. Die Einnahmen seien zweckgebunden und werden genutzt, um das "in die Jahre gekommene" Straßennetz instand zu halten.

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ), ASFINAG Finanzvorstand Herbert Kasser und GF Jacqueline Erhart (ASFINAG Mautservice GmbH) © APA/TOBIAS STEINMAURER

Auf 4.500 Vertriebsstellen ausgebaut

Nach 30 Jahren "Klebevignette" ist ab 1. Februar 2027 nur noch das digitale Produkt gültig. Die Jahresvignette werde ohnehin bereits vom Großteil der Käuferinnen und Käufer in der digitalen Version gekauft - im Vorjahr lag der Anteil bei 83 Prozent. Das Angebot bleibt unverändert und umfasst die Tages-, Zehn-Tages-, Zwei-Monats- und die Jahresvignette.

Analoge Verkaufswege gibt es weiterhin. Die Vertriebsstellen wurden von 3.500 auf 4.500 ausgebaut, auch an 108 Automaten und persönlich in Trafiken, Tankstellen, Mautstellen sowie Autofahrerklubs kann das digitale "Pickerl" erworben werden.

Die Jahresvignette 2027 gilt wie gewohnt 14 Monate, von 1. Dezember 2026 bis 31. Jänner 2028. Vignettenpflichtig sind in Österreich Pkw, Motorräder und leichte Wohnmobile. Für Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen ist nur noch eine Digitale Vignette erforderlich. Die Jahresvignette für das Jahr 2026 behält - auch in geklebter Form - noch bis 31. Jänner 2027 ihre Gültigkeit.

Preise werden erhöht © oe24

Warnung vor Betrugsversuchen

Mit digitalen Angeboten steige auch das Risiko von Betrugsversuchen, warnte Jacqueline Erhart, Geschäftsführerin der Asfinag Maut Service GmbH. Betrüger würden gefälschte E-Mails oder SMS mit Zahlungsaufforderungen verschicken, wohl um Kreditkarteninformationen abzugreifen. Zudem empfahl Erhart, die Digitale Vignette ausschließlich im offiziellen Maut-Shop der Asfinag und über autorisierte Vertriebspartner zu kaufen.