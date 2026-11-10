Diese neue Hofer-Filiale hat jetzt sogar am Sonntag offen

In Kirchberg in Tirol sperrt am Donnerstag eine neue Hofer-Filiale auf. Der Standort bietet ein modernes Filialkonzept, Pfandrücknahme, E-Ladestation sowie Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen.

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Tirol. Der Diskonter Hofer eröffnet in der Brixentaler Straße 17b in Kirchberg in Tirol eine neue Filiale. Kunden erwartet dort eine moderne Gestaltung und ein vielfältiges Sortiment, das "sich durch Frische und den gewohnt günstigen HOFER Preis auszeichnet", heißt es in einer aktuellen Hofer-Aussendung. Für die Betreuung vor Ort sorgen künftig 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben einer stationären Pfandrücknahme steht am Standort auch eine Ladestation für Elektroautos zur Verfügung.

Auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet

Um sowohl die einheimische Bevölkerung als auch Urlaubsgäste "bestmöglich zu versorgen", baut das Unternehmen auf saisonal angepasste Öffnungszeiten. Unter der Woche hat der Markt von Montag bis Freitag jeweils zwischen 7.15 und 19 Uhr geöffnet. Samstags können Einkäufe in der Zeit von 7.15 bis 18.00 Uhr erledigt werden. Zusätzlich stehen den Kundinnen und Kunden die Türen an Sonn- und Feiertagen offen. In den Sommermonaten gelten an diesen Tagen Öffnungszeiten von 8 bis 14 Uhr, während der Wintersaison ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Nahversorgung in der Region gestärkt

Mit dem Schritt festigt der Diskonter die lokale Infrastruktur vor Ort. Das Konzept kombiniert laut dem Unternehmen ein "modernes Einkaufen" mit praktischen Zusatzangeboten.

Hofer betreibt in Österreich rund 540 Standorte und beschäftigt über 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einen Anteil von 90 Prozent des Sortiments machen dabei die eigenen Marken aus. Das Angebot reicht von regionalen Waren über BIO-Produkte bis hin zu frischen Lebensmitteln.