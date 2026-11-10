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8 Filialen in Ö

Nächste Kette schlittert in Millionenpleite

Online Redaktion
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Kleidung
© Getty Images
Der österreichische Einzelhandel bekommt die nächste Pleite
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Die hinter der Marke Yoyoso stehende Ivy & Stella Vertriebs GmbH hat beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen sitzt auf rund zwei Millionen Euro Schulden, will den Geschäftsbetrieb aber fortsetzen.

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In Österreich betreibt Yoyoso derzeit acht Filialen- vier davon in Wien. Das Sortiment umfasst unter anderem Kosmetik, Spielwaren, Schreibartikel und verschiedene Accessoires.

Eingang eines Yoyoso-Ladens mit leuchtendem Logo und ordentlich präsentierten Produkten.
Yoyoso ist insolvent. © Yoyoso

34 Mitarbeiter betroffen

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtet, sind insgesamt 27 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. Im Rahmen des Sanierungsverfahrens sollen die Gläubiger eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen erhalten.

Besonders angespannt ist auch die Situation für die Beschäftigten: Zuletzt hatte das Unternehmen 34 Mitarbeiter. Ihre Gehälter wurden nach vorliegenden Informationen zuletzt im August ausbezahlt.

Verluste und hohe Fixkosten

Als wesentliche Ursachen für die finanzielle Schieflage nennt der AKV zu geringe Umsätze bei gleichzeitig hohen laufenden Kosten. Vor allem Filialmieten, Personalausgaben und die Logistik hätten das Unternehmen wirtschaftlich unter Druck gesetzt.

Mit einem Sanierungskonzept soll nun die Wende gelingen. Geplant sind die Schließung mehrerer verlustbringender Standorte sowie eine Umstellung beim Wareneinkauf. Künftig sollen Waren verstärkt von europäischen Großlieferanten bezogen werden, um Lager- und Transportkosten zu senken.

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