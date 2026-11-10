Sie ist Model des Jahres 2026: Warum kennt niemand Awar Odhiang?

Das kanadische Model Awar Odhiang wird in London mit der begehrten Auszeichnung "Model des Jahres 2026" geehrt. Hinter ihr liegt ein Jahr voller Magazin-Cover und internationaler Laufsteg-Auftritte. Doch wer ist die Frau, die in der Fashion-Welt gefeiert wird, der breiten Öffentlichkeit aber kaum bekannt ist?

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sie läuft für die größten Luxusmarken der Welt, ziert die Cover renommierter Modemagazine und wurde gerade erst vom British Fashion Council zum "Model of the Year 2026" gekürt. Trotzdem sagt ihr Name vielen außerhalb der internationalen Fashion-Szene kaum etwas. Während Bella Hadid, Kendall Jenner oder Kaia Gerber längst zu Popkultur-Ikonen geworden sind, sorgt Awar Odhiang noch für fragende Blicke. Dabei gehört sie zu den spannendsten Gesichtern der aktuellen Modewelt. Wer ist die Frau, die in der High-Fashion-Liga ganz oben angekommen ist und warum kennt sie trotzdem kaum jemand?

Von Äthiopien in die kanadische Provinz

Awar Odhiangs Weg auf die glamourösesten Laufstege der Welt gleicht einem Hollywood-Film. Geboren wurde sie im Jahr 2000 in einem Flüchtlingslager in Pugnido, Äthiopien. Ihre Eltern stammen aus dem Südsudan und flohen vor dem dortigen Bürgerkrieg. Im Jahr 2002 kam die Familie durch ein Sponsorenprogramm einer Kirche nach Kanada und ließ sich schließlich in der Kleinstadt Moose Jaw in der Provinz Saskatchewan nieder.

Awar Odhiang für Victoria Beckham © Getty Images

Von High Fashion und Glamour fehlte dort jede Spur. Im Gegenteil: Awar fühlte sich oft als Außenseiterin. "Es gab dort nicht viele schwarze Familien [...]. Ich habe mich wirklich wie eine Ausgestoßene gefühlt und mich selbst eigentlich nicht als schön betrachtet", verriet sie in einem Interview. Ihr ursprünglicher Plan? Sie studierte Gesundheitswissenschaften und wollte Ärztin werden.



Doch das Schicksal hatte andere Pläne: Während sie als Teenager in einer Filiale der Modekette Old Navy in Calgary arbeitete und Pullover zusammenlegte, wurde sie von einem Model-Scout entdeckt. Es war der Startschuss für eine außergewöhnliche Karriere.

Der virale Chanel-Moment

Awar Odhiang für Chanel © Corbis via Getty Images

Das Jahr 2025 veränderte für Awar Odhiang alles. Bis dahin war sie zwar bereits ein viel gebuchtes Gesicht in der Industrie, doch der Durchbruch zum absoluten Superstar gelang ihr im Oktober 2025 bei der Chanel-Debüt-Show von Kreativdirektor Matthieu Blazy.

Normalerweise gilt auf dem Laufsteg die Regel: Keine Miene verziehen, bloß nicht lächeln. Models sollen lediglich die "leere Leinwand" für die Kleidung sein. Doch Awar brach als Last Face der Show mit dieser Tradition: Zu dem 90er-Jahre-Hit "Rhythm is a Dancer" tanzte, strahlte und klatschte sie in einem Rock mit kaskadierenden, bunten Federn über den Runway. Dieser Auftritt ging über Nacht im Netz viral. Awar war plötzlich nicht mehr nur ein Gesicht, sie war eine Persönlichkeit mit ansteckender Energie.

Model of the Year 2026

Ihre Ausstrahlung hat die Branche im Sturm erobert. Allein im Jahr 2026 landete sie auf unglaublichen acht internationalen Magazin-Covern (darunter Vogue Italia, Vogue France und Harper’s Bazaar) und wurde das Gesicht für Kampagnen von Chanel, Louis Vuitton, Chloé, Loro Piana, Saint Laurent und H&M.

Die Krönung folgte kürzlich im November 2026: Das British Fashion Council zeichnete Awar Odhiang bei den The Fashion Awards in London ganz offiziell als "Model of the Year" aus. Die Jury lobte dabei nicht nur ihre Erfolge vor der Kamera, sondern vor allem die unverwechselbare Energie, Individualität und Authentizität, die sie der Modewelt zurückgegeben hat.

Awar Odhiang für Victoria's Secret © FilmMagic

Warum kennt sie dann (fast) niemand?

Wenn Awar Odhiang so erfolgreich ist, warum flippen bei ihrem Namen auf der Straße dann (noch) nicht die Massen aus? Das hat verschiedene Gründe:

Kein "Nepo-Baby": Im Gegensatz zu den Hadids oder Jenners hatte Awar keine berühmten, superreichen Eltern, die ihr die Türen nach Hollywood oder Paris öffneten. Ihr Erfolg basiert auf 100 % harter Arbeit und Talent.



Kein Drama: Awar macht keine Schlagzeilen mit Reality-TV-Eskapaden oder wildem Dating-Gossip. Sie bleibt bodenständig, fokussiert und lässt lieber ihre beruflichen Meilensteine für sich sprechen.



Eine Stimme für Inklusion statt für oberflächliche Likes: Sie nutzt ihre wachsende Plattform lieber für tiefgründige Themen. Sie setzt sich aktiv für mehr Diversität ein, kämpft gegen Tokenismus und spricht offen über die Hürden, die für Schwarze Models in der Branche noch immer existieren.

Awar Odhiang definiert gerade neu, was es bedeutet, ein Supermodel zu sein: Talent, Resilienz und die Fähigkeit, in einer harten Industrie niemals sein inneres Strahlen zu verlieren. Spätestens jetzt sollte sich jeder ihren Namen merken.