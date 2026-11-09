Diese rührenden Details stecken hinter Prinzessin Kates Outfit

In stillem Gedenken an die Kriegsgefallenen kam die britische Königsfamilie am vergangenen Sonntag zur traditionellen Gedenkzeremonie zusammen. Auch Prinzessin Kate verfolgte das feierliche Geschehen in einem Look, der eine berührende Geschichte erzählt.

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Am Remembrance Sunday nahm die Prinzessin von Wales an der Gedenkzeremonie am Cenotaph teil und verfolgte die traditionelle Kranzniederlegung vom Balkon des britischen Außenministeriums aus. Gemeinsam mit dem Waffenstillstandstag am 11. November steht dieser Tag im Zeichen des Gedenkens an all jene, die in den Streitkräften gedient haben oder bis heute im militärischen Einsatz stehen.

Dem feierlichen Anlass entsprechend entschied sich Catherine für einen eleganten Look ganz in Schwarz. Doch hinter ihrem stilvollen Auftritt steckt weit mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Einige rührende Details erzählen bewegende Geschichten und tragen ganz persönliche Botschaften in sich.

Eine Hommage an Prinzessin Diana

Prinzessin Kate © Samir Hussein/WireImage

Prinzessin Kate hüllte sich in einen eleganten, maßgeschneiderten schwarzen Doppelreiher-Mantel mit einem markanten Kragen. Das Besondere daran? Das edle Stück stammt von Catherine Walker, einem Label, das zu den Favoriten ihrer verstorbenen Schwiegermutter, Prinzessin Diana, zählte.

Doch das Highlight funkelte an ihren Ohren: Kate trug die legendären Collingwood Pearl Drop Earrings. Diese tropfenförmigen Perlen- und Diamantohrringe gehörten einst Prinzessin Diana, die sie zur Hochzeit geschenkt bekam. Es ist eine liebevolle und inzwischen feste Tradition von Kate, Diana an solch bedeutungsvollen Tagen durch ihren Schmuck symbolisch "teilnehmen" zu lassen. Abgerundet wurde das feierliche Styling durch einen schwarzen Hut der Designerin Jane Taylor.

Drei Mohnblumen mit einer ganz persönlichen Geschichte

Wie es die Tradition verlangt, trug Kate die symbolträchtigen roten Mohnblumen am Revers. In diesem Jahr entschied sie sich für gleich drei Exemplare. Die drei Blumen werden als tiefes, persönliches Zeichen der Trauer für die drei Brüder ihrer Urgroßmutter gedeutet, die alle im Ersten Weltkrieg ihr Leben ließen.

Prinzessin Kate und Königin Camilla © Getty Images

Die HMS-Glasgow-Brosche

Neben den Mohnblumen prangte eine weitere auffällige Silberbrosche an ihrem Mantel: die HMS Glasgow Brooch von James Porter and Son. Dieses funkelnde Schmuckstück ist eine Hommage an ihre militärische Rolle. Als stolze Patin des gleichnamigen Kriegsschiffes der Royal Navy zeigte Kate damit ihre tiefe Verbundenheit zu den britischen Streitkräften und drückte ihren Respekt für die Marine aus.

Die rührende Geste an Queen Elizabeth II.

Die emotionalen Mode-Momente begannen übrigens schon am Abend zuvor. Beim Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall am 7. November ehrte Kate eine weitere unvergessene Monarchin. Zu ihrem recycelten Pünktchen-Kleid von Alessandra Rich trug sie die Diamond Orbital Pendant Earrings. Diese funkelnden Diamantohrringe gehörten einst Queen Elizabeth II., die sie Kate im Jahr 2016 als Geschenk vermachte. Zu diesem Anlass trug sie außerdem eine handgefertigte Mohnblume der Designerin Izzy Ager sowie die Regimentsbrosche der Irish Guards.