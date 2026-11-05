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Prinz William und Kate: Weihnachten ohne König Charles?

René Wastler
von
Prinz William und Kate
© Getty Images
Der Prinz und die Prinzessin of Wales könnten das traditionelle royale Weihnachtsfest in Sandringham meiden und die Feiertage stattdessen bei Kates Familie verbringen.
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Hintergrund der Überlegungen ist die Befürchtung, dass der in Ungnade gefallene Prinz Andrew sowie Prinz Harry und Meghan zum Weihnachtsfest erscheinen könnten. Der ehemalige Herzog von York hofft Berichten zufolge darauf, dieses Jahr mit der royalen Familie in Sandringham zu feiern. Nachdem er wegen seiner Verbindungen zum Milliardär Jeffrey Epstein aus der Royal Lodge in Windsor ausgezogen ist, wohnt er bereits auf dem Anwesen. Eine Quelle berichtete dem "Closer Magazine", dass Camilla, Anne und Edward dem König geraten haben sollen, Nachsicht mit seinem Bruder zu zeigen. König Charles möchte ihn jedoch auf Abstand halten, während William strikt dagegen ist, dass sein Onkel am Weihnachtstag in die Nähe der Familie kommt.

König Charles und Camilla
König Charles und Camilla © Getty Images

Alternative Pläne bei den Middletons

Vor diesem Hintergrund wird darüber spekuliert, dass William und Kate das Fest bei Kates Familie verbringen könnten. In der Vergangenheit wechselte das Paar die Feiertage zwischen den Royals und den Middletons ab. Eine Wiederaufnahme dieser Tradition gilt derzeit als wahrscheinliche Option. Harry und Meghan werden unterdessen in den USA erwartet, damit Prince Archie und Princess Lilibet ihre Großmutter Doria Ragland sehen können. Eine Einladung von König Charles für die Feiertage könnten sie jedoch theoretisch noch annehmen.

William und Kate mit ihren Kids
William und Kate mit ihren Kids © CameraSport via Getty Images

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Frühere Ausnahmen vom traditionellen Fest

Bereits in der Vergangenheit verbrachten William und Kate Weihnachten abseits der royalen Hauptgruppe. Im Jahr 2016 besuchten sie gemeinsam mit Prince George, Princess Charlotte sowie Kates Eltern Carole und Michael Middleton, ihrer Schwester Pippa und ihrem Bruder James den Gottesdienst in der St. Mark's Church in Englefield, Berkshire. Kate plante damals, Teddybären als Pfadfinder unter den Weihnachtsbaum zu legen. Im Jahr 2014 lud das Paar Kates Familie auf seinen Sitz Anmer Hall in Norfolk ein, nachdem Queen Elizabeth die Genehmigung erteilt hatte, dem Treffen im nahen Sandringham fernzubleiben. Auch 2012 verbrachten sie das Fest nach der Bekanntgabe von Kates erster Schwangerschaft in Berkshire.

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