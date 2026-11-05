William und Harry gratulieren nicht gemeinsam

Prinz William und Prinz Harry haben den Ausgezeichneten des diesjährigen Diana Award in separaten Briefen gratuliert, während die Funkstille zwischen den Brüdern weiterhin anhält.

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Prinz William und Prinz Harry haben den Preisträgerinnen und Preisträgern des "Diana Award" geschrieben. Nach Angaben des US-Magazins "People" verfasste jeder Bruder einen eigenen Glückwunschbrief. Die Organisation ist die einzige Wohltätigkeitsorganisation, die nach ihrer Mutter Prinzessin Diana benannt ist. Insgesamt erhalten 198 junge Menschen aus 44 Staaten eine Nachricht. Die Stiftung zeichnet sie aus, weil sie in ihrem Umfeld sowie darüber hinaus positive Veränderungen anstoßen. Unter den Geehrten befinden sich 49 Menschen aus Indien, 25 aus Nigeria und 23 aus den USA.

Auszeichnungen in weiteren Ländern

Erstmals stammen Preisträger auch aus neun weiteren Ländern, darunter aus der Ukraine und der Mongolei. Harry reiste bereits mehrfach in die Ukraine, um auf die Unterstützung von Veteranen sowie auf das Leid der Bevölkerung im Krieg hinzuweisen. Diana-Award-Chefin Tessy Ojo würdigte die Ausgezeichneten und erklärte, dass diese jungen Menschen der Beweis dafür seien, dass der Wunsch, etwas zu bewirken, universell sei. Knapp drei Jahrzehnte nach Dianas Tod knüpfen sie an ihr Vermächtnis an.

Keine Annäherung der Brüder

Der Einsatz für das Erbe ihrer Mutter bringt die Brüder nicht näher zusammen. Ihr jüngster gemeinsamer Termin in der Öffentlichkeit liegt mehr als vier Jahre zurück. Im September 2022 traten William und Harry mit ihren Ehefrauen vor Schloss Windsor auf und sprachen nach dem Tod von Queen Elizabeth II. mit Trauernden. Wenige Tage danach nahmen beide an der Beisetzung ihrer Großmutter teil. Im Juli 2021 hatten sie im Kensington-Palast gemeinsam eine Statue für Diana enthüllt. Bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II., der Krönung von König Charles sowie der Trauerfeier für ihren Onkel Lord Robert Fellowes gingen die Brüder laut "People" auf Distanz. Mittlerweile wohnt Harry nach sechs Jahren in Kalifornien wieder mit seiner Familie in Großbritannien. Kontakt zwischen den beiden soll es trotzdem nicht geben. Im Oktober machte Harry im Gespräch mit dem Magazin "GQ", wie der "Telegraph" berichtete, erneut deutlich, dass ihm eine Annäherung wichtig sei, fügte jedoch hinzu, dass manche Leute nicht wollen, dass es klappe. Ein Sprecher der Sussexes betonte, Harrys Aussage sei ausdrücklich nicht als Angriff auf seinen Bruder zu verstehen.

Dokumentation zum Gedenken geplant

Im nächsten Jahr liegt der Tod von Prinzessin Diana 30 Jahre zurück. Die Prinzessin starb bei einem Autounfall in Paris, als William 15 und Harry zwölf Jahre alt waren. Dem "Telegraph" zufolge plant Harry eine Dokumentation über seine Mutter und hat dafür bereits Freunde sowie Angehörige kontaktierte, darunter ihren Bruder Earl Spencer. Dieser veröffentlichte zudem das Buch "Swan Song: Diana, meine Schwester".