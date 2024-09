Unwetter: Diese Straßen sind gesperrt

Im Westen macht vor allem Schnee Autofahrerinnen und -fahrern zu schaffen

Die Unwetter haben zahlreiche Straßensperren und Verkehrseinschränkungen mit sich gebracht. Während der Osten gebannt auf steigende Pegelstände speziell am Kamp in Niederösterreich und in Steyr in Oberösterreich blickte, machte den Bewohnerinnen und Bewohner im Westen vor allem der Schnee zu schaffen. Dazu kam ein ausgewachsener Sturm. Auf glatten Fahrbahnen ereigneten sich immer wieder Unfälle. Die Donaufähren waren eingestellt, wie der ÖAMTC berichtete.

In Niederösterreich spitzte sich die Situation im Kamptal immer mehr zu, sturmbedingt kam es auch auf der Westautobahn (A1) und auf der Wiener Außenringautobahn (A21) zu Problemen (Details dazu siehe NÖ-Berichte, Anm.). Im Westen dominierte der Schnee: So bestand für Fahrten über den Arlbergpass (B197 - Ausweichstrecke zur gesperrten S16) zwischen Stuben und St. Christoph Kettenpflicht. Ausweichen war nur großräumig möglich, etwa über das Lechtal, den Hochtannbergpass und den Bregenzerwald. Der ÖAMTC empfahl, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Straßen- und Wettersituation zu informieren, für Fahrten in höher gelegene Gebiete Schneeketten einzupacken und gegebenenfalls auf nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verzichten.

Straßensperren:

Vorarlberg: Verbindung Lech - Warth (L198) und Silvretta Hochalpenstraße

Tirol: Hahntenjoch (L72)

Salzburg/Kärnten: Großglockner Hochalpenstraße

Kärnten: Malta Hochalmstraße und Nockalmstraße

Steiermark: Sölkpass Landesstraße (L704)

Oberösterreich: Hengstpass Straße

Niederösterreich: Puchenstubener Straße (B28) und Retzer Straße (B35)

Im Laufe des Wochenendes ist mit weiteren Straßensperren zu rechnen.