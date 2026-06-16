Collien Fernandes: "Habe ein Baby bekommen"

Die Moderatorin lässt ihre Fans nach schweren Wochen jubeln. Sie stellt ihren süßen Nachwuchs auf Instagram vor.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Hinter Collien Fernandes liegen Wochen voller emotionaler Extremsituationen, die sie durch eine wahre Hölle gehen ließen. Umso fassungsloser, aber auch erfreuter dürften ihre Fans nun sein: Völlig aus dem Nichts meldet sich die Moderatorin im Netz mit einer Nachricht, die wohl niemand hat kommen sehen. "Ich habe ein Baby bekommen", verkündet die 44-Jährige sichtlich stolz. Wie bitte?

Ein Lichtblick nach turbulenten Monaten

Die Schlagzeilen rund um die Schauspielerin wollten zuletzt nicht abreißen. Die Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50), wegen derer mittlerweile sogar die Staatsanwaltschaft ermittelt, hielten die Öffentlichkeit in Atem. Fernandes nutzte die mediale Aufmerksamkeit seither intensiv, um sich lautstark für den Schutz von Opfern sexualisierter Gewalt einzusetzen – ein Engagement, das viel Kraft kostet.

Umso schöner ist die Kehrtwende, die sie nun auf ihrem Instagram-Account präsentiert. Nach der Geburt ihrer mittlerweile 14-jährigen Tochter darf sich Collien nun über erneuten Familienzuwachs freuen.

Süßes Video zeigt Nachwuchs

In einem emotionalen Clip präsentiert die "frischbackene Mutter" ihren ganzen Stolz. Ganz behutsam hält sie das kleine Wesen in den Armen, das sich mit tiefschwarzem Fell, eifrigem Zappeln und voller Zuneigung ganz eng an seine neue Mama kuschelt. Die Bindung zwischen den beiden scheint schon jetzt unzertrennlich zu sein. "Ich habe ein Baby bekommen ..." mit diesen schlichten, aber vielsagenden Worten kommentiert Fernandes den herzerwärmenden Moment im Netz.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Fans reagieren zutiefst bewegt

Die Community reagiert prompt und überschüttet die Moderatorin mit Glückwünschen. Viele Follower zeigen sich überzeugt, dass dieser Schritt nach den Strapazen der letzten Zeit genau das Richtige war, um endlich wieder nach vorne zu blicken.

Eine Userin bringt die Gefühle der Fans in den Kommentaren auf den Punkt: "Sie enttäuschen einen nie, sie lieben aufrichtig und bedingungslos, sie heilen Herzen und sie sind immer aufrichtig. Glückwunsch zur aller besten Entscheidung."

Mit dem vierbeinigen Welpen hat Collien Fernandes nun einen treuen Gefährten an ihrer Seite, der ihr in dieser Lebensphase zweifellos genau die bedingungslose Liebe schenken wird, die sie jetzt braucht.