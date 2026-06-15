Fans erstaunt
Shitstorm für Helene Fischer nach KI-Cover
Für das Cover der Juli-Ausgabe von "InStyle" Deutschland schlüpft Helene Fischer (41) in die Rolle eines Hollywood-Stars. Das Ergebnis der Aufnahmen ist so glamourös und glatt ausgefallen, dass viele Fans die bekannte Sängerin kaum wiedererkennen.
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In den sozialen Netzwerken machen zahlreiche User ihrem Ärger Luft. "Wunderschöne Fotos, aber sie sieht sich leider kein bisschen ähnlich…?", heißt es in den Kommentaren unter dem entsprechenden Beitrag. Auf einigen Aufnahmen, mal im mintgrünen Anzug, mal im schwarzen Blazer und fuchsiafarbenen Rüschenrock oder im gelben Cabrio, ist die Musikerin tatsächlich nur schwer zu identifizieren. Einigen Nutzern geht die digitale Retusche sichtlich zu weit. Kritikpunkte wie "Warum so unnatürlich?" oder "Viel zu künstlich und viel zu viel bearbeitet. Schade..." fassen die unzufriedenen Stimmen zusammen.
Moderne Technologie im Einsatz
Hinter der aufwendigen Inszenierung stecken der bekannte Star-Fotograf Armin Morbach und Ariel Oscar Greith. "Wir freuen uns sehr, unter MORBACH & GREITH unser erstes großes Editorial Projekt zeigen zu dürfen, dass klassisches Handwerk mit moderner Technologie kombiniert", verkündet das Fotografen-Duo unter dem Post. Genau dieser Einsatz neuer Techniken lässt die Community stutzig werden.
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