Pocher verspottet Tom Kaulitz als WM-Experten

Die Nominierung von Tom Kaulitz als neuer WM-Experte sorgt bei Oliver Pocher für Unverständnis. In seinem Podcast teilt der Comedian ordentlich gegen den Musiker und dessen TV-Job aus.

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Für "Magenta TV" ist Tom Kaulitz (36) aktuell als erster "Fan-Experte" bei der Weltmeisterschaft im Einsatz. Der "Tokio Hotel"-Musiker und Podcaster ("Kaulitz Hills") soll für Spaß sorgen und trockene Taktik-Analysen auflockern. Seine Premiere feierte er bereits beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) an der Seite von Jürgen Klopp (58) und Thomas Müller (36). Die nächste Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao findet am Sonntag um 19:00 Uhr (live in der ARD und bei MagentaTV) statt.

Pocher teilt heftig aus

Doch nicht jeder ist vom neuen TV-Personal begeistert. Comedian Oliver Pocher (48) übt in seinem Podcast "Schwarz und Weissheiten", den er mit Ex-Profi Patrick Helmes (42) betreibt, scharfe Kritik. "Tom Kaulitz war ja auch da. Da muss man auch erst mal einem erklären, warum man den ... Wo du denkst: Ja okay, alles klar, ich habe regelmäßigen Geschlechtsverkehr mit Heidi Klum. Damit sollte ich eigentlich auch bei der WM in Mexiko stehen als Experte", lästert Pocher. Er fügt sarkastisch hinzu: "Da denke ich so: Ja alles klar, macht Sinn. Das ist total gut. Aber er ist ja da, ist ja wunderbar."

Musiker Tom Kaulitz mit seiner Ehefrau Supermodel Heidi Klum © Getty Images

Keine Lust auf Vorberichte

Weitere TV-Auftritte des Gitarristen wird sich der Comedian wohl ohnehin sparen. Er hält nämlich generell nichts von der Vorberichterstattung und stellt klar: "Ich brauche das alles nicht, das Vorgequatsche. Ich gehe zur Nationalhymne und zum Anpfiff rein. Das reicht."