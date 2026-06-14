Obst als Hauptspeise? Herzhafte Rezepte mit Pfirsich & Co.

Wer sagt eigentlich, dass das Sommerobst nur in den Dessert-Olymp gehört? Schicken Sie Ihre liebsten Früchtchen auf eine herzhafte Reise und entdecken Sie, wie perfekt diese mit kräftigen Aromen harmonieren.

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Kalte Melonensuppe mit Ingwer

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 2 kleine Cantaloupe-Melonen

2 Stk. Knoblauchzehen

2 EL frisch geriebener Ingwer

200 g cremiges Joghurt

250 ml Gemüsefond

2 cl weißer Portwein

1 Prise Salz, Pfeffer

1 Msp. rosenscharfes Paprikapulver

2-3 EL Zitronensaft

3-4 Stänge Dill Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Melonen halbieren, Kerne und Fasern mit einem Löffel ausschaben. Die Hälften leicht aushöhlen, dabei einen stabilen Rand übrig lassen. Zum besseren Stand die Unterseiten glatt abschneiden. Fruchtfleisch mit Ingwer, 150 g Joghurt, etwas Fond, Portwein, Salz, Paprika, Zitronensaft und Pfeffer im Mixer fein pürieren. Je nach gewünschter Konsistenz noch etwas Fond ergänzen. Dill abbrausen, trockenschütteln, abzupfen und fein hacken. Die Hälfte davon unter die Suppe rühren und abschmecken. In die Melonenhälften füllen, mit dem restlichen Joghurt garnieren, mit Dill bestreuen und mit Pfeffer übermahlen servieren.

Filetspieße mit Kirschen und Bohnenpüree

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 500 g küchenfertiges Rinderfilet

150 ml Ouzo

400 g weiße Bohnen aus der Dose

2 Stk. Knoblauchzehen

200 g Obers

1 EL Zitronensaft

1 Prise Salz, Pfeffer

100 ml Balsamico

300 g Kirschen Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 55 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Das Fleisch trockentupfen und mundgerecht würfeln. In einer Schüssel mit dem Ouzo vermischen und etwa 20 Minuten ziehen lassen. Inzwischen für das Püree die Bohnen in einem Sieb abbrausen und abtropfen lassen. Mit dem abgezogenen Knoblauch und dem Obers aufkochen. Etwa 10 Minuten köcheln, dann fein pürieren und mit Zitronensaft und Salz abschmecken. Das Fleisch auf Spieße fädeln, mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Pflanzenöl bepinseln. Auf dem Grill etwa 10 Minuten rundherum bräunen. Den Ouzo mit dem Balsamico in einen Topf geben und auf etwa die Hälfte einkochen. Die Kirschen waschen und entkernen. Die Spieße mit den Kirschen auf dem Püree anrichten, mit Pfeffer übermahlen und mit der Reduktion beträufeln.

Pfirsich-Brie-Blätterteigtaschen mit Rosmarinhonig

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ZUTATEN FÜR 6 STÜCK 3 Stk. Pfirsiche

1 EL brauner Zucker

100 g Brie

2 EL geschnittene Rosmarinspitzen

50 g Honig

1 Rolle Blätterteig

2 EL flüssige Butter

1 Prise Pfeffer

1 Paar Basilikumblättchen Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 40 Min. Personen: 6

ZUBEREITUNG

Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Pfirsiche waschen, halbieren, entkernen und in dünne Spalten schneiden. Mit dem braunen Zucker vermengen und bis zur Weiterverarbeitung ziehen lassen. Brie in kleine Würfel schneiden. Rosmarin mit dem Honig mischen. Blätterteig ausrollen, quer auf die Arbeitsfläche legen und senkrecht halbieren. Eine Hälfte mit der Butter bepinseln und die andere Hälfte passgenau auflegen. In 6 Stücke schneiden und erst den Käse, dann die Pfirsichspalten darauf verteilen. Auf ein Backblech mit Backpapier legen und im Ofen ca. 25 Minuten backen, bis der Blätterteig goldbraun ist. Etwas auskühlen lassen. Mit Pfeffer übermahlen, mit Rosmarinhonig beträufeln und nach Belieben mit Basilikum garniert servieren.

Marillen-Hühner-Bällchen mit Kichererbsen

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 1 Stk. Zwiebel

1 Stk. Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

1 EL Paprika-Paradeisermark

50 ml trockener Weißwein

1 Prise Salz, Pfeffer

1/2 TL edelsüßes Paprikapulver

1 Prise Zucker

1/2 TL Chiliflocken

1 Stk. Lorbeerblatt

200 g Kichererbsen

150 g Fleischparadeiser

400 g passierte Paradeiser

100 ml Geflügelfond

60 g getrocknete Marillen

1/2 Stk. Salzzitrone

1 Stk. Schalotte

1 Stk. Knoblauchzehe

4 EL Olivenöl

600 g Hühnerfaschiertes

1 Stängel Petersilie

2 Zweige Minze

1/2 TL getrockneter Oregano

1/2 TL Bio-Zitronenabrieb

1 TL Fenchelsamen

40 g getrocknete Marillen

1 Prise Salz, Pfeffer, Kreuzkümmelpulver Schwierigkeit: 2/3 Preis: 1/3 Zeit: 1 Std. 20 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Für die Sauce Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Das Öl erhitzen und beides darin hell anschwitzen. Paprika-Paradeisermark unterrühren und ca. 1 Minute mit angehen lassen, dann alles mit dem Wein ablöschen und diesen weitgehend verkochen lassen. Salzen und pfeffern, mit Paprika, Zucker, Chiliflocken und Lorbeerblatt würzen und 5 Minuten köcheln lassen. Kichererbsen in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Paradeiser waschen, halbieren, Kerne entfernen und klein würfeln. Passierte Paradeiser und den Fond in die Saucenbasis geben, gewürfelte Paradeiser ergänzen und aufkochen. Marillen in Stücke schneiden, Salzzitrone klein würfeln und beides mit den abgetropften Kichererbsen in die Sauce geben und ca. 15 Minuten zugedeckt leise köcheln lassen, dann ausschalten und warm halten. Inzwischen für die Bällchen Schalotte und Knoblauch abziehen und in sehr feine Würfel schneiden. Beides in 1 EL Olivenöl 2–3 Minuten glasig andünsten. Abkühlen lassen und mit dem Faschierten in eine Schüssel geben. Petersilie und Minze waschen und trockenschütteln. Von der Minze ein Drittel beiseitelegen, den Rest mit der Petersilie fein hacken. Mit Oregano und Zitronenabrieb zum Faschierten geben. Fenchelsamen im Mörser grob zerstoßen und ebenfalls zufügen. Marillen sehr fein würfeln und zugeben. Mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel würzen und alles gut vermischen. Mit feuchten Händen aus der Fleischmasse kleine Bällchen formen (4 cm). Die Bällchen in einer Pfanne im restlichen Öl unter Wenden in 10–12 Minuten durchgaren. Die Sauce abschmecken, Bällchen untermischen und in vorgewärmte Teller verteilen. Mit der restlichen Minze garnieren.

Weißwein-Lachs mit Erdbeer-Ragout

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 300 g Erdbeeren

2 rote Schalotten

2 grüne Chilischoten

1 Handvoll Basilikum

1 Handvoll rotes Basilikum

1 Handvoll Koriandergrün

3 EL Limettensaft

1 EL Rapsöl

1 Prise Salz, Pfeffer

4 Stk. Lachsfilets à ca.150 g mit Haut

200 ml trockener Weißwein Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 45 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Erdbeeren waschen, putzen und in kleine Stücke schneiden. Schalotten abziehen und in feine Ringe schneiden. Chilischoten waschen, putzen und in feine Ringe schneiden. Kräuter waschen und Blättchen abzupfen. Jeweils die Hälfte davon fein hacken. Erdbeeren mit Schalotten, gehackten Kräutern, Chiliringen, Limettensaft, Rapsöl, Salz und Pfeffer mischen und 20 Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit die Lachsfilets waschen und trockentupfen. Weißwein in einer Pfanne zum Kochen bringen, mit Salz und Pfeffer würzen. Lachs hineingeben, einmal aufkochen lassen, von der Herdplatte ziehen und zugedeckt ca. 10 Minuten (je nach Dicke der Filets) gar ziehen lassen. Filets gut abtropfen lassen und mit dem Erdbeerragout auf Tellern anrichten. Mit den restlichen Kräutern bestreut servieren.

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