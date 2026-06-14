Unwetter-Alarm: Hier drohen heute heftige Hagel-Gewitter

Wetter-Warnung: Heftige Gewitter sind im Anmarsch.

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Das Wetter zeigt sich am Sonntag in Österreich von seiner wechselhaften Seite. Zwar wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab, doch vor allem im Tagesverlauf steigt die Gefahr von Schauern und teils kräftigen Gewittern deutlich an.

Bereits in den Morgenstunden ziehen erste Regenschauer durch. Besonders betroffen sind dabei Gebiete von Salzburg über Ober- und Niederösterreich bis ins Nordburgenland sowie nach Wien. Im weiteren Tagesverlauf werden die Niederschläge häufiger. Vor allem im Süden des Landes bilden sich zunehmend Gewitter, die lokal auch heftig ausfallen können.

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Unwetter-Gefahr

Meteorologen warnen dabei vor kräftigen Gewitterzellen mit Hagel und stürmischen Böen. Besonders in Kärnten, der Steiermark und Teilen Osttirols sollten sich die Menschen auf rasche Wetterumschwünge einstellen. Während nördlich der Donau vielerorts trockenes Wetter überwiegt, steigt im Süden die Unwettergefahr bis in die Abendstunden an.

Dazu kommt ein lebhafter bis kräftiger Wind aus West bis Nordwest. In höheren Lagen und auf den Bergen sind sogar stürmische Böen möglich. Die Temperaturen erreichen je nach Region 18 bis 25 Grad, im Westen und Süden werden örtlich bis zu 28 Grad gemessen.

Auch zum Start in die neue Woche bleibt das Wetter unbeständig. Der Montag präsentiert sich zwar in vielen Regionen freundlicher mit längeren sonnigen Abschnitten, dennoch sind erneut Schauer und Gewitter zu erwarten. Besonders in Kärnten, der südlichen Steiermark und im Südburgenland nimmt die Gewitterneigung im Laufe des Tages wieder zu.

Der Wind bleibt vor allem an der Alpennordseite und im Osten ein bestimmender Faktor und weht weiterhin lebhaft bis kräftig aus West bis Nordwest. Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 17 und 25 Grad. Damit setzt sich die wechselhafte Wetterphase mit regionalen Gewittern und kräftigem Wind vorerst fort.