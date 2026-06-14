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Ehrlich Brothers schenken 101-Jähriger Tickets auf Lebenszeit

The Ehrlich Brothers
© Getty Images
Mit ihrer gigantischen Show "No Limits" haben die Ehrlich Brothers gleich drei Weltrekorde in Frankfurt aufgestellt.
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Im Frankfurter Stadion Deutsche Bank Park verwandelten die Ehrlich Brothers die Arena in ein Illusions-Universum. Am Samstag wurden 41.326 Zuschauer gezählt, was einen Weltrekord für die größte Live-Zaubershow der Geschichte bedeutet.

101-jähriger Fan zwingt Ehrlich Brothers zum Umdenken

Doch ein Gast sorgte für eine Überraschung: Die 101-jährige Anneliese Ruf besuchte das Event und sprengte die bisherige Altersgrenze der Magier-Show, denn die Ehrlich Brothers werben seit Jahren damit, dass ihre Shows für Zuschauer zwischen 6 und 99 Jahren geeignet sind.

Chris Ehrlich sagte dazu: "Da werden wir die 99 jetzt wohl streichen müssen. Aber das machen wir gerne. Sie bekommt ein Ticket für unsere Shows auf Lebenszeit."

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Weltrekorde auf der Bühne

Das Duo lieferte spektakuläre Illusionen, darunter einen in einen Roboter verwandelten Sportwagen. Der Koloss "Titan" (8,17 Meter hoch und 17,7 Tonnen schwer) brachte den Brüdern einen weiteren Weltrekord für das größte speziell für eine Bühnenillusion gebaute Requisit ein.

Zudem stellten die Fans im Vorfeld einen Bestwert auf: Gemeinsam knüpften sie das mit 12,68 Kilometern längste Freundschaftsband der Welt.

Logistischer Aufwand der Show

Der Aufbau für die Illusionsshow war gewaltig: Eine 450-köpfige Crew arbeitete acht Tage lang in Frankfurt und verarbeitete dabei 7.865 Transportkisten. Für das Equipment waren 93 voll beladene 40-Tonner und 38 weitere Transporter nötig.

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