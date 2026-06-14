Baby im Flugzeug reanimiert

Dramatische Szenen an Bord einer Swiss-Maschine auf Ibiza: Nach der Landung verlor ein Baby am Samstag das Bewusstsein. Die Crew reagierte blitzschnell und rettete dem Kind das Leben.

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Ein höchst emotionaler Vorfall ereignete sich am Samstag auf der beliebten Ferieninsel Ibiza. Während eine Maschine der Fluglinie Swiss nach der Landung über das Rollfeld rollte, verschlechterte sich der Zustand eines Babys an Bord drastisch. Wie das Nachrichtenportal "20 Minuten" berichtet, verlor das Kleinkind plötzlich das Bewusstsein.

Sofortige Hilfe im Flugzeug

Die Mutter bat verzweifelt um Hilfe, da der Gesundheitszustand unklar war. Die Crew fackelte nicht lange und leitete gemeinsam mit Passagieren umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Das Kind konnte stabilisiert werden und wurde im Anschluss von einem Rettungsteam in ein Spital auf der Insel gebracht.

Pilot äußert sich zum Notfall

Aus Rücksicht auf die stark geforderte Crew verschob man den Rückflug nach Zürich auf den Sonntag. Der Pilot erklärte den Fluggästen die Verzögerung so: "Als wir gestern hier in Ibiza angekommen sind, hat es einen Notfall mit einem Baby gegeben. Die Crew hat sofort reagiert und mit der Reanimation begonnen. Das Baby konnte gerettet werden."

Lob für die anwesenden Passagiere

Die Airline Swiss bestätigte den Vorfall offiziell und sprach den Fluggästen ein großes Lob aus. Durch ihr ruhiges Verhalten hätten sie es den Helfern ermöglicht, schnell und effektiv einzugreifen. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Babys machte die Fluglinie keine weiteren Angaben.