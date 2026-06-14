WM-Tagebuch
Österreich trainiert "harder" als andere
Die Studenten feiern hier am Wochenende ihren "Graduation Day" und auch Österreich sucht den perfekten Abschluss - den Torabschluss. Ich sehe ein ÖFB-Team, das das Navi bereits Richtung jordanisches Tor eingestellt hat.
Auffällig: Neben dem Stadion stehen etliche Baukräne. Von dort kann man theoretisch das gesamte Training aus der Vogelperspektive genießen. Oder auch praktisch!
Besonderer Einblick für NFL-Fan
Denn oe24 hat jenen jungen Kranführer getroffen, der wohl als Einziger die taktische Formation erkennen könnte. Doch Mr. Isaiah lacht - er ist kein Fußballfan und überrascht, dass die Österreicher hier trainieren. Ob er von seinem Kran aus sehen kann, wer in der Startelf steht? Er sieht die Spieler, hat aber lediglich den Namen David Alaba schon einmal gehört.
Der junge Mann ist verwundert, dass das Interesse an Soccer gerade auf diesem Gelände so groß ist. Er verrät: Demnächst sollen mehrere Wohneinheiten um das Areal entstehen. Der sympathische NFL-Fan ist wohl der Einzige außerhalb des ÖFB, der das Training in voller Länge zu sehen bekommt.
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Als "Spion" oder Informant der österreichischen Gruppengegner geht er glücklicherweise nicht durch...
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