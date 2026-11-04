oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Berufungsgericht

Von wegen frei! Prinz Marius bleibt in U-Haft

Phillip Platzer
von
Junger Mann mit blondem Haar im schwarzen Anzug bei einer formellen Veranstaltung.
© WireImage
Marius Borg Høiby (29), der älteste Sohn von Norwegens Königin Mette-Marit, bleibt in Untersuchungshaft.
OE24 auf Google bevorzugen

Das hat ein Berufungsgericht der norwegischen Nachrichtenagentur NTB zufolge am Mittwoch entschieden. Zuvor hatte ein Gericht in erster Instanz am Montag beschlossen, die U-Haft nicht zu verlängern, die Høiby seit dem Sommer mit elektronischer Fußfessel zu Hause absitzt. Die Anklage hatte gegen die Entscheidung aber Berufung eingelegt.

Auch interessant

Rückschlag für Høiby: Norweger bleibt in U-Haft

James Talarico: Neuer Senator gilt als heiße Aktie für das Weiße Haus

Salzburg hat in Anderlecht Punkte gutzumachen

"Wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht, nehmen aber die Entscheidung des Berufungsgerichts zur Kenntnis", teilten die Verteidiger des 29-Jährigen mit. "Wir werden nun die Begründung des Gerichts gründlich prüfen und das weitere Vorgehen mit Høiby besprechen."

Urteil zu vier Jahren Haft noch nicht rechtskräftig

Mette-Marits Sohn sitzt seit Februar in U-Haft, bisher wurde diese regelmäßig um jeweils vier Wochen verlängert. Der Hausarrest sei für Høiby momentan "unerträglich", hatte einer seiner Verteidiger am Montag gesagt.

Der Norweger war im Sommer wegen zahlreicher Straftaten, darunter zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht, zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Er hat das Urteil angefochten, ein Berufungsprozess soll im kommenden Februar starten. Neu aufgerollt werden dabei die Vorwürfe der Vergewaltigungen sowie der häuslichen Gewalt gegen eine Ex-Freundin.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mysteriöser Todesfall: Russen-General tot aufgefunden

VW-Vergleichsangebot kommt gut an

Angst vor Enterbung: Platzt Versöhnung bei Prinz Harry?

Portugal: Training nach Streit abgebrochen

Biersee und Scherbenmeer auf A96

Wer bekommt das Immo-Vermögen von König Harald?

Mehrere Brände im selben Gebäude an einem Tag

Keine Fußfessel mehr: Marius Borg Høiby kommt frei

Von wegen frei! Prinz Marius bleibt in U-Haft

Geldsorgen? Harry und Meghan auf Jobsuche