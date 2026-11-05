Conchita: "Ich bin sehr verliebt!"

Liebe: 12 Points. Conchita schwebt auf Wolke 7. Beruflich mit einem Engagement im Hit-Musical "Romeo & Julia". Privat mit einer doch eher unverhofften Liebe. Im oe24.TV-Interview öffnet unsere ESC-Queen dazu erstmals ihr Herz: „Er ist mein Lebensmensch!"

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"Es ist einfach schön zu lieben und geliebt zu werden!" Ab 27. Jänner spielt Conchita beim Rosenstolz Musical "Romee & Julia" im Wiener Museumsquartier 15 mal den Todesengel. Privat ist für Tom Neuwirth eher das Musical-Motto "Liebe ist alles" angesagt! "Ich bin sehr verliebt. Mittlerweile sind wir schon über ein Jahr zusammen. Das ist der Wahnsinn," schwärmt unsere ESC-Königin im oe24.TV Interview von ihrem Herzbuben. "Ich war lang Single. Für mich war ein Partner nicht wirklich am Plan und ich habe es auch lange nicht zugelassen. Doch dann ist es plötzlich passiert: Durch ihn lebe ich mein Leben jetzt voller und intensiver. Es ist schön, aber die Liebe geht auch ans Eingemachte!"

Am 27. Jänner spielt Tom Neuwirth im Wiener Museumsquartier im Hit-Musical "Romeo & Julia - Liebe ist alles" © Allegria

Auch weil es einen gewissen Altersunterschied gibt "Wir sind nicht ganz gleich alt. Aber Alter ist ja auch nur eine Zahl" Ebenso die Frage wer der Beziehung die Hosen anhat. Ich glaube, dass wir alle feminine- und maskuline-Züge haben. Wir sind einfach zamm. Fix zamm!“

Verriet Neuwirth sein neues Liebesglück bereits im Frühjahr beim Podcast "Bussi BlaBla" („Ich bin sehr verliebt. Er hat mich eingekocht!“) so geht er nun erstmals weiter ins Detail. "Er hat mich am Rücken gestreichelt und dann war es um mich geschehen. Und als die erste körperliche Annäherung da war, da war ich wie Wachs in seinen Händen! Das war elektrisierend."

Verliebt in eine neues Lebensjahr: Tom Neuwirth feiert am Freitag den 38er mit einem großen Herzbeben. © Zeidler

Spricht Conchita in Punkto Partner, der die ähnlichen Interessen verfolgt („Er ist ein sehr kreativer und künstlerischer Mensch“) bereits von ihrem "Lebensmensch", so wollen die nächsten Schritte dennoch gut geplant sei: "An Heirat denkt man nicht. Aber ans Zusammenziehen!"

Und an die große Party zum 38. Geburtstag, den Neuwirth ja bereits diesen Freitag (6. November) feiert. "Den werden wir groß und innig feiern. Aber da übernehme ich das Kommando. Denn lasse ich mich nicht gerne überraschen." Dafür aber umso lieber umarmen: "Ich bin sehr romantisch. Und da haben wir uns wirklich gut gefunden!" Unsere gemeinsame Zeit ist uns heilig!“