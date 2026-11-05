Longevity und Beauty: VIPs feiern Eröffnung in Wien

Mit einem exklusiven VIP-Opening wurde gestern in der Wiener Zieglergasse der neue mediora – Health Hub eröffnet und präsentierte sein Konzept für integrative Medizin und Zahnmedizin.

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Mit einem exklusiven VIP-Opening eröffnete gestern der neue mediora – Health Hub in der Wiener Zieglergasse. Ausgewählte Gäste sowie Persönlichkeiten aus den Bereichen Lifestyle, Wellbeing, Gesundheit, Wirtschaft und Beauty erhielten Einblicke in das Gesundheitskonzept, das integrative Medizin und Zahnmedizin vereint sowie auf Longevity, Prävention und Regeneration setzt. Das Unternehmen verbindet moderne medizinische Expertise mit Gesundheitstechnologien und ganzheitlichen Ansätzen für Prävention, Regeneration und Wohlbefinden.

Leon Golestani und Fiona Ristl © Iris Amalia

Einblicke und Kunst im Health Hub

Im Rahmen der Eröffnung stellte Gründer Dr. med. dent. Leon Golestani die Vision hinter dem Konzept vor und erläuterte die Idee, unterschiedliche medizinische Perspektiven und innovative Technologien an einem Ort zusammenzuführen. Anschließend konnten die Anwesenden, darunter Schauspielerin Maddalena Hirschal, Gastronom Luigi Barbaro, Schauspielerin Fiona Ristl, Strongman Matthias Göth, Mimie Christoph Schlagenhaufen sowie Model und ehemalige Moderatorin Kathi Steininger, die Räumlichkeiten erkunden und ausgewählte Anwendungen kennenlernen.

Christoph Schlagenhaufen, Matthias Göth, Luigi Barbaro jr © Iris Amali

Verbindung von Medical und Dental

Das Konzept gliedert sich in die zwei Bereiche mediora Medical und mediora Dental. Unter der Leitung von Dr. med. dent. Leon Golestani widmet sich mediora Dental der integrativen und biologischen Zahnmedizin. Der Bereich mediora Medical bietet Anwendungen zur Gesundheitsförderung und Regeneration, darunter Hyperbare Sauerstofftherapie, Ganzkörperkryotherapie, ein LightBed mit Infrarotlicht, Geräte zum Koordinations- und Aufmerksamkeitstraining sowie ärztlich begleitete Anwendungen. Das Ziel besteht darin, verschiedene medizinische Ansätze zusammenzuführen und Gesundheit als festen Bestandteil des Alltags zu etablieren.