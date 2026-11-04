Felix Dvorak: 90er mit Politik & VIPs im Schreiberhaus

Schauspielikone, Kabarettist, Intendant und Autor Felix Dvorak hat anlässlich seines 90. Geburtstags zu einem festlichen Abend in den Wiener Traditionsheurigen Schreiberhaus geladen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Schreiberhaus in Wien-Döbling bot den festlichen Schauplatz für ein seltenes Zusammentreffen der heimischen Kulturszene. Hausherr Leopold "Poldi" Huber, den mit dem Jubilar Felix Dvorak eine jahrzehntelange enge Freundschaft verbindet, begrüßte eine illustre Schar an hochkarätigen Gratulanten. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig würdigte den Jubilar in einer feierlichen Laudatio und ließ die markanten Stationen seiner außergewöhnlichen Karriere Revue passieren. Unter den Ehrengästen befanden sich neben dem Wiener Stadtoberhaupt auch der ehemalige niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll sowie Bestsellerautor und Schwiegersohn Georg Markus.

Ebenso ließen es sich zahlreiche namhafte Kolleginnen und Kollegen aus Kunst und Medien nicht nehmen, persönlich ihre Aufwartung zu machen. Die Schauspielgrößen Erwin Steinhauer und Heinz Marecek feierten an der Seite von Marianne Mendt und TV-Ikone Chris Lohner. Ein emotionaler Höhepunkt war die Anwesenheit der engsten Familie: Dvoraks Töchter Daniela Markus und Katja Löwy sowie die Enkel Mathias Hadwiger und Simon Löwy stießen gemeinsam auf neun außergewöhnliche Lebensjahrzehnte an.

Vom Zuckerbäcker zum internationalen Bühnenstar

Inge Klingohr mit Poldi Huber und Felix Dvorak. © Michael Kobler

Was einst mit einer bodenständigen Handwerkslehre zum Zuckerbäcker seinen Anfang nahm, entwickelte sich rasch zu einer glanzvollen Karriere auf den bedeutendsten Bühnen des Landes. Dvorak feierte große Triumphe am Theater in der Josefstadt, am Volkstheater sowie am Theater an der Wien. Seine legendären Sprachparodien, sein unverwechselbarer Humor und sein pointierter Wiener Schmäh machten ihn zu einem der populärsten Unterhaltungskünstler des Landes, der sein komödiantisches Ausnahmetalent sogar auf internationalen Bühnen von Paris bis nach Las Vegas unter Beweis stellte.

Rührende Worte im Felix-Dvorak-Stüberl

Im Schreiberhaus besitzt der Publikumsliebling seit vier Jahren mit dem nach ihm benannten Stüberl ein ganz persönliches Denkmal. Der Jubilar zeigte sich über das Wiedersehen sichtlich gerührt: "Vor vier Jahren hat Poldi Huber hier im Schreiberhaus ein eigenes Felix-Dvorak-Stüberl eingerichtet. Dass ich nun ausgerechnet an diesem besonderen Ort im Kreise so vieler lieber Freunde meinen 90. Geburtstag feiern darf, freut mich ganz besonders und bedeutet mir sehr viel."

Felix Dvorak feierte mit der ganzen Familie © Michael Kobler

Gastgeber Leopold Huber fand persönliche und berührende Worte für seinen langjährigen Weggefährten. Er betonte vor allem die menschliche Herzlichkeit des Schauspielers: "Felix ist für mich weit mehr als ein großartiger Künstler. Er ist vor allem ein wunderbarer Mensch und ein Freund, mit dem mich unzählige schöne Erinnerungen verbinden. Bei all seinen Erfolgen ist er immer bodenständig geblieben und hat nie vergessen, was im Leben wirklich zählt: die Familie, die Freundschaft und die Menschen, die einem nahestehen. Dass wir heute seinen 90. Geburtstag hier im Schreiberhaus gemeinsam feiern dürfen, bedeutet mir persönlich unglaublich viel."

Gedenken an Ehefrau Elisabeth und Heurigen-Tradition

Bei aller Ausgelassenheit und Fröhlichkeit schwang an diesem Abend auch eine spürbare Wehmut mit. Felix Dvorak erinnerte in Dankbarkeit an seine geliebte, mittlerweile verstorbene Ehefrau Elisabeth, mit der er über 60 Jahre lang glücklich verheiratet war. Das traditionsreiche Schreiberhaus, das seit 1989 von Leopold A. Huber geführt wird und auf eine stolze Weinbautradition seit dem Jahr 1720 zurückblickt, bot für dieses Fest den passenden Rahmen. Wo sich einst schon Weltstars wie Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Bud Spencer und Falco einfanden, feierte Wien an diesem Abend eine seiner größten lebenden Theaterlegenden.