Promi-Auflauf im Chalet: Stars sammeln 200.000 €

Mit einer hochkarätig besuchten Abendveranstaltung startete die Wiener Gastronomenfamilie Barbaro in die Wintersaison. Im Innenhof des traditionsreichen Lokals Regina Margherita im ersten Wiener Gemeindebezirk feierten prominente Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Diplomatie das feierliche Opening des diesjährigen Moët & Chandon Winter Chalets.

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Das Zusammentreffen im Herzen der Bundeshauptstadt stand ganz im Zeichen des gesellschaftlichen Engagements. Seit vielen Jahren verbindet die Familie Barbaro hochklassige Gastronomie mit zielgerichteter Wohltätigkeit. Das neu gestaltete Winter Chalet, das in Kooperation mit der traditionsreichen Champagnermarke Moët & Chandon realisiert wurde, dient auch in dieser Saison als eleganter Rahmen für karitative Initiativen.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand die langjährige Partnerschaft mit der Hilfsaktion Licht ins Dunkel. Durch kontinuierliche Projekte, Tombolas und Spendenaktionen konnten die Gastgeber gemeinsam mit ihren Partnern und Gästen bereits eine beachtliche Gesamtsumme von über 200.000 Euro lukrieren. Licht-ins-Dunkel-Geschäftsführer Mario Thaler würdigte vor Ort den beständigen Einsatz der Gastronomenfamilie, der wichtige Hilfsprojekte für in Not geratene Menschen in ganz Österreich absichert.

Diplomatie, Sport und Society versammeln sich im Winter Chalet

Luigi Barbaro mit Gerda Rogers und Clemens Trischler. © Stefan Brandstetter

Die Gästeliste des Abends spiegelte die enge Vernetzung der Gastgeberfamilie wider. Neben dem italienischen Botschafter Giovanni Pugliese, der die italienische Genusskultur im traditionsreichen Ambiente hervorhob, fand sich auch Sportprominenz im Innenhof ein. Allen voran zeigte sich Fußballlegende Toni Polster bestens gelaunt und betonte die Notwendigkeit, gesellschaftliche Aufmerksamkeit für karitative Einrichtungen zu bündeln.

Michael Lameraner und Adi Weiss feierten mit. © Stefan Brandstetter

Aus der Welt der Medien und Mode nahmen Verlegerin Ekaterina Mucha sowie Christian Marek teil. Die Herausgeber des Lifestyle-Magazins "Style Up Your Life!", Adi Weiss und Michael Lameraner, tauschten sich mit Stardesigner La Hong über aktuelle Designtrends der Wintersaison aus. Ebenso begrüßten die Veranstalter Sängerin und Miss Europe Beatrice Turin, die in Begleitung von Unternehmer Heimo Turin den festlichen Rahmen genoss.

Musikalischer Ausklang und Fortführung der Spendenaktion

Star-Astrologin Gerda Rogers und Buchautor Clemens Trischler gaben spannende Einblicke in ihre aktuellen Projekte. Auch Schauspielerin und Sängerin Marika Lichter mischte sich unter die Gratulanten und unterstrich die Bedeutung nachhaltiger Hilfsprojekte in der Vorweihnachtszeit.

Winterchalet-Eröffnung mit Ekaterina Mucha. © Stefan Brandstetter

Mit dem gelungenen Auftakt ist das Winter Chalet in der Regina Margherita ab sofort geöffnet. Die Familie Barbaro kündigte an, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und den Reinerlös künftiger Veranstaltungen erneut Licht ins Dunkel zukommen zu lassen, um die Hilfsbereitschaft bis zum Ende des Winters noch weiter auszubauen.