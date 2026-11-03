Victoria Swarovski: Heißer Look im Hotel Sacher

Kristall-Erbin Victoria Swarovski setzt in der kalten Jahreszeit auf kuschlige Kleider und Naturmaterialien. Beim Fotoshooting im Salzburger Hotel Sacher präsentierte sie ihre persönlichen Mode-Favoriten für die Wintermonate.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Als Schauplatz für die stilvolle Präsentation ihrer Winterlieblinge wählte die "Let's Dance"-Moderatorin eine der nobelsten Adressen ihrer Heimat: das geschichtsträchtige Hotel Sacher direkt an der Salzach. Vor der opulenten Kulisse des Traditionshauses setzte sich Victoria Swarovski für das italienische Premium-Label Falconeri gekonnt in Szene. Für die neue Kampagne verbindet der TV-Star die klassische Ästhetik des Hauses mit modernem Stilbewusstsein.

Die Wahl der Location unterstreicht die Verbundenheit der Moderatorin mit der Mozartstadt. Salzburg bildete den idealen Rahmen, um die wärmenden Kleidungsstücke für die bevorstehenden Frosttage vorzustellen. Auf den Social-Media-Kanälen gewährt der Publikumsliebling seinen Anhängern Einblicke in die neuen Kombinationen und beweist dabei ein ausgeprägtes Gespür für stimmige Silhouetten.

Hochwertiges Kaschmir als modischer Begleiter durch die Frosttage

Im modischen Zentrum des Stylings steht feinstes italienisches Kaschmir, das für behagliche Wärme und maximalen Tragekomfort sorgt. Swarovski vertraut dabei erneut vollends auf die Kollektionen der Strick-Spezialisten von Falconeri. Die Aufnahmen zeigen, wie sich edle Garne ohne großen Aufwand in einen alltagstauglichen Luxus-Look verwandeln lassen.

Victoria Swarovski ist bereit für den Winter © Manuel Pallhuber

Farblich dominieren helle und sanfte Nuancen wie Creme, sanftes Naturweiß und dezente Erdtöne. Die fließenden Schnitte schmeicheln der Silhouette und wirken zugleich herrlich unaufgeregt. Die Moderatorin zeigt damit vor, wie zeitlose Klassiker durch geschicktes Kombinieren an Frische gewinnen und über viele Saisonen hinweg ihren Reiz behalten.

Schickes Layering mit heller Hose und sportiver Daunenweste

Das stilistische Erfolgsgeheimnis des Outfits liegt in der gekonnten Kombination scheinbar gegensätzlicher Stilelemente. Victoria Swarovski mixt verschiedene Strick-Pieces geschickt im modischen Layering-Verfahren. Über die feinen Pullover und Strickoberteile zieht sie eine sportive, funktionale Daunenweste, die dem Ensemble eine dynamische Note verleiht.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Kombiniert wird das wärmende Oberteil mit einer edel geschnittenen, hellen Stoffhose, die den monochromen Gesamtlook harmonisch abrundet. Das Ergebnis ist ein vielseitiger Winter-Look, der die Lücke zwischen eleganter Salon-Garderobe und komfortabler Freizeitkleidung schließt. Die Moderatorin beweist damit eindrucksvoll, dass Kaschmir die ideale Basis für stilvolle Auftritte im alpinen Winter bildet.