× Vor Superbike-Auftakt in Australien: Toprak dominiert Tests trotz gebrochenen Finger

Weltmeister Toprak Razgatlioglu ließ sich von einem gebrochenen Finger nicht stoppen und setzte in den Tests trotz schwieriger Bedingungen ein starkes Zeichen. Die Superbike-WM-Saison startet am 21. Februar mit dem ersten Freien Training am Freitag auf Phillip Island.

Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) bewies einmal mehr seine außergewöhnliche Klasse. Der amtierende Weltmeister verpasste den Test in Jerez verletzungsbedingt, kehrte aber in Portimao eindrucksvoll zurück. Trotz eines gebrochenen Fingers, den er auch zum Bremsen nutzt, führte der Türke die Zeitenliste am ersten trockenen Testtag an und wurde am zweiten, verregneten Tag Zweiter. © Dorna Sports × Seine Spezialhandschuhe – einer mit vergrößertem Zeigefinger, einer mit zusammengeklebten Fingern – ermöglichten ihm eine stabile Kontrolle über die BMW M 1000 RR. "Ich bin nicht hier, um Ausreden zu suchen – ich will Rennen gewinnen", betonte Razgatlioglu nach seinem Testeinsatz. Schwierige Testbedingungen erschweren Prognosen Wind, Regen und insgesamt nur ein trockener Testtag machten eine detaillierte Analyse der Kräfteverhältnisse schwer. Die Teams konnten wenig aussagekräftige Daten sammeln, was den Saisonauftakt in Australien umso unberechenbarer macht. Bimota feierte mit Alex Lowes und Axel Bassani ein starkes Debüt, während Alvaro Bautista (Ducati) nach einem Sturz in Portimao noch nach Vertrauen in seine Maschine sucht. Honda und Yamaha zeigten sich konkurrenzfähig, wobei Jonathan Rea mit seinem neuen Crew-Chief erste Fortschritte verzeichnete. Saisonstart in Australien: Wer setzt das erste Ausrufezeichen? Die Superbike-WM 2025 beginnt am 21. Februar auf Phillip Island mit dem ersten Freien Training um 01:20 Uhr Wiener Zeit. Nach den chaotischen Tests bleibt abzuwarten, wer die besten Anpassungen vornehmen konnte. Klar ist: Razgatlioglu startet als Favorit – und das, obwohl er nicht einmal topfit ist.