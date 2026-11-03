Ehe-Aus bei Fadi und Ines Merza

Der Thaibox-Weltmeister und die Unternehmerin gehen bereits seit einiger Zeit getrennte Wege.

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25 Jahre lang waren Fadi und Ines Merza ein Herz und eine Seele. Gemeinsam haben sie sich ihre Geschäfte aufgebaut und mit ihr an seiner Seite wurde Fadi siebenfacher Weltmeister im Thaiboxen. "Ohne Ines hätte ich das alles nicht geschafft. Wir haben vor 25 Jahren bei Null angefangen und uns gemeinsam alles aufgebaut", seufzt Fadi mit gebrochener Stimme im oe24-Interview.

Über Jahrzehnte sah man Fadi und Ines als strahlendes Glamour-Paar auf den Red Carpets des Landes und sie zählten zu den beliebtesten Society-Paaren. Doch seit geraumer Zeit wurde es ruhig um die Beiden. Gemeinsame Auftritte gab es zuletzt gar keine mehr, davor nur noch selten. Auch auf ihren Profilen in den Sozialen Netzwerken findet man seit längerer Zeit keine gemeinsamen Fotos mehr. "Wir haben uns schon vor einem Jahr getrennt. Nach 25 Jahren haben wir uns einfach auseinander gelebt. Das kann leider passieren", klärt Fadi Merza auf.

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In Freundschaft verbunden

Rosenkrieg wird es aber keinen geben, denn bis heute sind beide befreundet. "Ines wohnt schon seit einiger Zeit in einem Haus nahe Wien, ich bin im Haus in Liesing geblieben. Aber wir sehen uns nach wie vor oft. Erst vor ein paar Tagen war ich bei ihr zum Essen", führt der Thaibox-Champion weiter aus.

Fokus auf Sohn

Für beide zählt jetzt aber vor allem Eines - ihr Sohn. "Wir sind einander in tiefer Freundschaft verbunden und das wird sich auch nicht ändern. Wir werden das Beste geben, um beide für unseren Sohn da zu sein, auch wenn wir getrennt sind. Unser Kind ist das wichtigste für uns", spricht Fadi über die Zukunft.

Ines und Fai Merza © Andreas Tischler / Vienna Press

Die Trennung von Fadi uns Ines Merza zeigt, dass es nicht immer im Streit enden muss, sondern man sich auch danach - oder vielleicht gerade deshalb - wieder besser versteht.