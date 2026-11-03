oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Trennung

Ehe-Aus bei Fadi und Ines Merza

René Wastler
von
Ines und Fai Merza
© Andreas Tischler / Vienna Press
Der Thaibox-Weltmeister und die Unternehmerin gehen bereits seit einiger Zeit getrennte Wege.
OE24 auf Google bevorzugen

25 Jahre lang waren Fadi und Ines Merza ein Herz und eine Seele. Gemeinsam haben sie sich ihre Geschäfte aufgebaut und mit ihr an seiner Seite wurde Fadi siebenfacher Weltmeister im Thaiboxen. "Ohne Ines hätte ich das alles nicht geschafft. Wir haben vor 25 Jahren bei Null angefangen und uns gemeinsam alles aufgebaut", seufzt Fadi mit gebrochener Stimme im oe24-Interview.

Über Jahrzehnte sah man Fadi und Ines als strahlendes Glamour-Paar auf den Red Carpets des Landes und sie zählten zu den beliebtesten Society-Paaren. Doch seit geraumer Zeit wurde es ruhig um die Beiden. Gemeinsame Auftritte gab es zuletzt gar keine mehr, davor nur noch selten. Auch auf ihren Profilen in den Sozialen Netzwerken findet man seit längerer Zeit keine gemeinsamen Fotos mehr. "Wir haben uns schon vor einem Jahr getrennt. Nach 25 Jahren haben wir uns einfach auseinander gelebt. Das kann leider passieren", klärt Fadi Merza auf.

In Freundschaft verbunden

Rosenkrieg wird es aber keinen geben, denn bis heute sind beide befreundet. "Ines wohnt schon seit einiger Zeit in einem Haus nahe Wien, ich bin im Haus in Liesing geblieben. Aber wir sehen uns nach wie vor oft. Erst vor ein paar Tagen war ich bei ihr zum Essen", führt der Thaibox-Champion weiter aus.

Auch interessant

TV-Streit: Ochsenknecht fordert 20.000 Euro vom Ex

Michael Schumacher: Darum muss Familie zu seinem Zustand schweigen

Victoria Swarovski: Heißer Look im Hotel Sacher

Fokus auf Sohn

Für beide zählt jetzt aber vor allem Eines - ihr Sohn. "Wir sind einander in tiefer Freundschaft verbunden und das wird sich auch nicht ändern. Wir werden das Beste geben, um beide für unseren Sohn da zu sein, auch wenn wir getrennt sind. Unser Kind ist das wichtigste für uns", spricht Fadi über die Zukunft.

Ines und Fai Merza
Ines und Fai Merza © Andreas Tischler / Vienna Press

Die Trennung von Fadi uns Ines Merza zeigt, dass es nicht immer im Streit enden muss, sondern man sich auch danach - oder vielleicht gerade deshalb - wieder besser versteht.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Salzburgs Stadtchef geht im September – Neuwahl

Hochmair & Schallenberg: Liebes-Show Jubiläum im MAK

Ehe-Aus bei Fadi und Ines Merza

Kinder-Reisepässe mit Chip

Faschingsbeginn am Stephansplatz

Victoria Swarovski: Heißer Look im Hotel Sacher

Christian Mucha: Nieren-OP nach Schmerz-Hölle!

FPÖ will Kern unter Dauerfeuer nehmen

Marchfelderhof: Lugners feiern, Jazz Gitti klaut Gansl

Justiz-Notstand: Neos fordern rasches Handeln