Michael Schumacher: Darum muss Familie zu seinem Zustand schweigen

Auch mehr als zwölf Jahre nach dem schweren Skiunfall von Michael Schumacher bleibt dessen Gesundheitszustand unter Verschluss. Der langjährige Presseanwalt der Familie erläuterte die rechtlichen Beweggründe für das konsequente Schweigen.

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Der schwere Skiunfall des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher im französischen Méribel liegt inzwischen über zwölf Jahre zurück. Nach dem Unglück am 29. Dezember 2013 befindet sich der mittlerweile 57-Jährige weiterhin in der Rehabilitation.

Schutz der Privatsphäre

Das Umfeld und das Management der Sportlegende achten seit jeher penibel auf den Schutz der Privatsphäre.

Für Unruhe sorgte im Jahr 2024 ein Erpressungsversuch gegen die Familie, bei dem Kriminelle 15 Millionen Euro forderten. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen und gerichtlich verurteilt, wobei beide Prozessparteien Revision eingelegt haben.

Michaels Sohn Mick Schumacher 2021 © Getty

Überlegungen zu finaler Meldung

Der langjährige Presseanwalt der Familie, Felix Damm, erklärte bereits in einem Interview mit "Legal Tribune Online", warum es keine offiziellen Statements zum Befinden des Sportlers gibt: Man habe zwar zeitweise erwogen, ob eine finale Meldung über den Gesundheitszustand der richtige Weg sein könnte, um Spekulationen einzudämmen.

Kein Abschluss

Dieser Gedanke sei jedoch rasch verworfen worden, da Medien im Anschluss kontinuierlich nach Aktualisierungen verlangen würden. Eine einmalige Mitteilung hätte den Berichterstattungsdruck somit nicht dauerhaft beendet.