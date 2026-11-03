Anwalt erklärt
Michael Schumacher: Darum muss Familie zu seinem Zustand schweigen
Der schwere Skiunfall des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher im französischen Méribel liegt inzwischen über zwölf Jahre zurück. Nach dem Unglück am 29. Dezember 2013 befindet sich der mittlerweile 57-Jährige weiterhin in der Rehabilitation.
Auch interessant
Schutz der Privatsphäre
Das Umfeld und das Management der Sportlegende achten seit jeher penibel auf den Schutz der Privatsphäre.
Für Unruhe sorgte im Jahr 2024 ein Erpressungsversuch gegen die Familie, bei dem Kriminelle 15 Millionen Euro forderten. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen und gerichtlich verurteilt, wobei beide Prozessparteien Revision eingelegt haben.
Überlegungen zu finaler Meldung
Der langjährige Presseanwalt der Familie, Felix Damm, erklärte bereits in einem Interview mit "Legal Tribune Online", warum es keine offiziellen Statements zum Befinden des Sportlers gibt: Man habe zwar zeitweise erwogen, ob eine finale Meldung über den Gesundheitszustand der richtige Weg sein könnte, um Spekulationen einzudämmen.
Kein Abschluss
Dieser Gedanke sei jedoch rasch verworfen worden, da Medien im Anschluss kontinuierlich nach Aktualisierungen verlangen würden. Eine einmalige Mitteilung hätte den Berichterstattungsdruck somit nicht dauerhaft beendet.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden