Ex-Dschungelstar Thorsten Legat wird Opa!

Große Freude beim Reality-TV-Star und seiner Partnerin: Das Paar erwartet den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Nach turbulenten Monaten krönen die beiden ihre Liebe mit einer kleinen Tochter und planen noch heuer die Hochzeit.

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Hinter Nico Legat und Laura Parrinello liegen aufregende Wochen voller medialer Aufmerksamkeit. Zuletzt stellte sich das Paar im RTL-Format "Das Sommerhaus der Stars" der ultimativen Zerreißprobe vor laufenden Kameras. Dabei galt es nicht nur den herausfordernden Wettkampf zu meistern, sondern auch die vorangegangene Affäre von Nico mit der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Anya Elsner aufzuarbeiten.

Das Paar hielt den Belastungen stand und geht gestärkt aus den Krisen hervor. Nun verkündeten die beiden gegenüber der "BILD"-Zeitung die freudige Nachricht: Laura Parrinello ist schwanger. Der errechnete Geburtstermin für das kleine Mädchen liegt Anfang 2027. Für die beiden Reality-Darsteller markiert die Schwangerschaft den Beginn eines völlig neuen Lebensabschnitts abseits von TV-Dramen.

"Absolutes Wunschkind": Paar kontert Kritikern

Kennengelernt haben sich Nico und Laura erst im Jänner. Dass Außenstehende das Tempo ihrer Zukunftsplanung hinterfragen könnten, lässt den werdenden Vater völlig unbeeindruckt. Er verweist auf ein solides Fundament und betont, dass Drogen und Kriminalität endgültig der Vergangenheit angehören. Das Paar blickt auf geregelte finanzielle Verhältnisse und sieht den perfekten Zeitpunkt für den Schritt in die Elternschaft gekommen.

Nico Legat fand deutliche Worte zu den Reaktionen der Öffentlichkeit: "Es ist ein absolutes Wunschkind. Wir lieben uns einfach und sind in einem guten Alter dafür. Ich habe die Drogen und meine kriminelle Vergangenheit auf die Seite geschoben. Ich stehe mitten im Leben, verdiene gutes Geld, habe die richtige Partnerin an meiner Seite. Warum sollten wir da noch länger warten? Es passt einfach! Wir machen Nägel mit Köpfen!"

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Auch Laura Parrinello bekräftigt diesen Entschluss vollumfänglich und lässt keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit aufkommen: "Wir wollen nicht nur ein Baby, weil es süß ist. Wir haben das Gefühl, dass das jetzt das Richtige für uns ist. Wir halten zusammen und ignorieren, was da draußen über uns gesagt wird."

Reifeprüfung als Eltern: Großes Vertrauen in die Vaterrolle

Für das Zusammenleben als Familie fühlen sich beide bestens gerüstet. Die Vorfreude auf das gemeinsame Mädchen überwiegt jeglichen Respekt vor den neuen Aufgaben. Nico blickt der Geburt erwartungsvoll entgegen: "Unser Leben wird sich jetzt um 180 Grad ändern. Aber ich freue mich darauf und bin sehr aufgeregt."

Partnerin Laura teilt diesen Optimismus uneingeschränkt und stellt klar: "Es war die richtige Entscheidung. Für alles, was für uns beide noch kommt. Wir sind vorbereitet." Auch an den elterlichen Qualitäten ihres Partners hegt sie keinerlei Zweifel: "Wenn Nico unser Kind so behandelt wie mich, haben wir alles richtig gemacht. Er ist einfach liebevoll und macht alles für mich."

DUESSELDORF, GERMANY - SEPTEMBER 27: (L-R) Thorsten Legat (C) and his sons Nico (L) and Leon (R) pose after the fight against Trooper Da Don during the 'Das Grosse Prosieben Promiboxen' tv show at Castello on September 27, 2014 in Duesseldorf, Germany. (Photo by Sascha Steinbach/Getty Images) © Getty Images

Thorsten Legat wird erstmals Großvater – Hochzeit noch heuer geplant

Die Nachricht über den Familienzuwachs sorgt auch im weiteren Verwandtenkreis für großen Jubel. Ex-Fußballprofi Thorsten Legat, der selbst seit vielen Jahren als streitbare TV-Persönlichkeit bekannt ist, wird zum ersten Mal Großvater. Nicos Schilderungen zufolge könnte die Freude bei dem einstigen Bundesliga-Kicker kaum größer sein: "Mein Papa ist hin und weg. Er wollte immer eine kleine Prinzessin als Enkelin haben. Als ich ihm das jetzt erzählt habe, war er gleich begeistert. Sie kriegt von ihm alles, was sie will. Das weiß ich jetzt schon."

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Neben den Vorbereitungen auf die Geburt steht bereits der nächste Meilenstein ins Haus: Das Paar will sich noch im laufenden Kalenderjahr das Ja-Wort geben. Den Rahmen für die Trauung haben sich Nico und Laura bereits ganz klar abgesteckt: "Wir wollen definitiv auch noch dieses Jahr heiraten. Aber nur im kleinen Kreis mit den engsten Leuten."