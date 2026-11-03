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Opernball-Aus für TV-Liebling Lilian Klebow

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Lilian Klebow
© Andreas Tischler / Vienna Press
Die heurige Ballsaison fällt extrem kurz aus und endet mit dem Opernball am Donnerstag, 4. Februar. Beim ORF sorgt der neue Chef Clemens Pig mit seinem Sparkurs auch für eine personelle Neuerung.
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Am Donnerstag, den 4. Februar steht einmal mehr der Höhepunkt der heimischen Ballsaison an: der Wiener Opernball. Kurz davor, am 1. Jänner, zieht ORF-General Clemens Pig offiziell in die Kommandozentrale am Küniglberg ein. Die Weichen für den angekündigten Sparkurs stellt der Manager allerdings schon jetzt, was sich auch direkt beim Staatsball zeigt.

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Der Sparstift wird bei der Show nach dem Opernball angesetzt. Zuletzt führte die Schauspielerin und Publikums-Liebling Lilian Klebow durch das Programm. Die Aktrice, die vor allem durch ihre Rolle als "Penny Lanz" in der ORF-Serie "SOKO Donau" bekannt ist, soll aber - wie mehrere Medien berichten - 2027 nicht mehr dabei sein.

Kristina Inhof
Kristina Inhof © Andreas Tischler / Vienna Press

Kristina Inhof vor Comeback

Ihre Nachfolgerin steht jedoch bereits in den Startlöchern. Die 38-jährige Moderatorin Kristina Inhof kehrt aus ihrer Babypause zurück und befindet sich in der Pole-Position für die Aufgabe. Der Hintergrund dieser Entscheidung liegt laut Insidern beim Sparkurs des ORF. Klebow - als Nicht-ORF-Mitarbeiterin würde für den Sender Extrakosten verursachen. Inhof hingegen ist beim Sender angestellt und verursacht daher kaum Mehraufwand für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

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