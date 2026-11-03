Fan-Schock
Opernball-Aus für TV-Liebling Lilian Klebow
Am Donnerstag, den 4. Februar steht einmal mehr der Höhepunkt der heimischen Ballsaison an: der Wiener Opernball. Kurz davor, am 1. Jänner, zieht ORF-General Clemens Pig offiziell in die Kommandozentrale am Küniglberg ein. Die Weichen für den angekündigten Sparkurs stellt der Manager allerdings schon jetzt, was sich auch direkt beim Staatsball zeigt.
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Sparstift trifft SOKO-Star
Der Sparstift wird bei der Show nach dem Opernball angesetzt. Zuletzt führte die Schauspielerin und Publikums-Liebling Lilian Klebow durch das Programm. Die Aktrice, die vor allem durch ihre Rolle als "Penny Lanz" in der ORF-Serie "SOKO Donau" bekannt ist, soll aber - wie mehrere Medien berichten - 2027 nicht mehr dabei sein.
Kristina Inhof vor Comeback
Ihre Nachfolgerin steht jedoch bereits in den Startlöchern. Die 38-jährige Moderatorin Kristina Inhof kehrt aus ihrer Babypause zurück und befindet sich in der Pole-Position für die Aufgabe. Der Hintergrund dieser Entscheidung liegt laut Insidern beim Sparkurs des ORF. Klebow - als Nicht-ORF-Mitarbeiterin würde für den Sender Extrakosten verursachen. Inhof hingegen ist beim Sender angestellt und verursacht daher kaum Mehraufwand für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
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