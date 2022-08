Harry Styles: Datum für Wien-Konzert steht fest

Aufgrund der großen Nachfrage hat der internationale Superstar Harry Styles die Fortsetzung der ''Love On Tour'' bekanntgegeben.

Musik. Der nächste logische Schritt wäre das Happel Stadion - das schrieb ÖSTERREICH nach dem sensationellen Stadthallen-Konzert von Harry Styles. Jetzt ist es so weit: Der Popstar der Stunde, der mit dem Hit As It Was und der CD Harry‘s House aktuell alle Rekorde bricht, kommt am 8. Juli 2023 wieder nach Wien. Die Tickets für den Konzerthit im Ernst Happel Stadion gibt es ab Donnerstag (1. 9.) im Ticketmaster -Presale und ab Freitag (2. 9.) im allgemeiner Vorverkauf.

Musik. Für seine neue, 19 Europa-Konzerte umfassende Tour wird Styles die aktuelle Hit-Show Love On Tour auf Stadion-Format auffetten. Mit dabei alle Hits von Watermelon Sugar bis Sign Of The Times. Und das One-Direction-Cover What Makes You Beautiful. Ein Tickethype ist garantiert. Für die Stadthalle wurden Schwarzmarkpreisen bis zu 700 Euro bezahlt.

Harry Styles: "Love On Tour" 2023