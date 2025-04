Erneut Bombenanschlag in Pakistan: Sieben Tote

In Pakistan sind bei einem Bombenanschlag im Nordwesten des Landes nach Polizeiangaben sieben Menschen getötet und mindestens ein Dutzend weitere verletzt worden.

Der Vorfall habe sich auf einem überfüllten Marktplatz in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa ereignet, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Polizei geht demnach von einem Racheakt seitens militanter Gruppierungen aus. Der Anschlag habe ehemaligen Taliban-Kommandanten gegolten, die sich ergeben und am Tatort aufgehalten haben sollen. Unter den Opfern seien jedoch auch zahlreiche Zivilisten, hieß es. Die Tat habe sich in der gleichen Region ereignet, in der pakistanische Streitkräfte am vergangenen Sonntag an der Grenze zu Afghanistan nach eigenen Angaben 54 militante Rebellen getötet hatten.

Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt. In der Region kommt es immer wieder zu Anschlägen durch die pakistanischen Taliban (TTP), die trotz ideologischer Nähe unabhängig von den in Afghanistan regierenden Taliban sind. Häufig richten sich die Anschläge gegen Sicherheitskräfte. Gelegentlich kommt es auch zu mutmaßlichen Racheakten gegen ehemalige TTP-Kommandanten, die sich ergeben haben.