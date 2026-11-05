Im Jedi-Look: Bob Dylan trifft Papst Leo

Musik-Legende Bob Dylan ist im Vatikan auf Papst Leo XIV. getroffen. Während die beiden Geschenke austauschten, sorgte vor allem Dylans ungewöhnlicher Look für Gesprächsstoff.

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Mit schwarzer Kapuze, Basecap, Lederhandschuhen und einem Schirm in der Hand erschien der 85-jährige Musiker im Apostolischen Palast. Dort empfing ihn der 71-jährige Papst zu einem kurzen Gespräch. Fotos des Treffens verbreiteten sich anschließend in den sozialen Medien – und besonders Dylans Outfit fiel dabei auf.

Geschenke für Papst und Musiklegende

Was die beiden genau besprochen haben, ist nicht bekannt. Laut "Vatican News" tauschten sie jedoch Geschenke aus: Leo XIV. überreichte Dylan einen Rosenkranz. Der Musiker schenkte dem Papst ein Exemplar seiner Autobiografie.

Dylan hält sich derzeit wegen seiner Konzerttournee "Rough and Rowdy Ways" in Rom auf.

Papst zitierte aus Dylans Antikriegsgedicht

Eine Verbindung zwischen den beiden gab es bereits vor dem persönlichen Treffen. © Getty Images

Eine Verbindung zwischen den beiden gab es bereits vor dem persönlichen Treffen. Erst im Juli zitierte Leo XIV. im Vorwort eines Buches über Krieg und Frieden aus Dylans Antikriegsgedicht "Go Away You Bomb".

Das Werk entstand 1963 während des Kalten Krieges und war lange unveröffentlicht. Der Papst verwendete die Zeilen für einen eindringlichen Appell gegen globale Aufrüstung und die nukleare Bedrohung.