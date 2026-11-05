NÖ: Schloss Mautern wird zum 72-Millionen-Luxushotel

Am Mittwochnachmittag erfolgte der Spatenstich für das neue 4-Sterne-Superior-Hotel Schloss Mautern und den Wohnpark Donaupark Mautern im Bezirk Krems.

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Die Wiener Mamma Group, geleitet von Eigentümer Herbert Pinzolits, entwickelt das Projekt auf 2,5 Hektar Fläche, das Investitionsvolumen liegt bei 72 Mio. Euro. Am Mittwoch erfolgte der offizielle Spatenstich, die Eröffnung des Hotels Schloss Mautern ist laut einer Aussendung für März 2029 geplant.

Entwickelt wird das Hotel mit 126 Zimmern und Suiten. 51 davon befinden sich im Schloss selbst, weitere 75 entstehen in einem angrenzenden Neubau. Laut Plan soll der Beherbergungsbetrieb 113 neue Vollzeitjobs schaffen. Die Mauterner Römerhalle wird zum Veranstaltungsort für Konzerte, Konferenzen und Hochzeiten mit bis zu 250 Gästen, wurde angekündigt.

Fertigstellung schon 2028

Direkt neben der Hotelanlage wird mit dem Donaupark Mautern ein Wohnquartier errichtet, die 108 Wohnungen sollen in vier Bauteilen entstehen. Die Fertigstellung des Wohnparks ist für Frühjahr 2028 vorgesehen.

Schloss Mautern 1 / 3 Das schöne Schloss Mautern. © Mamma Group Neue Wohneinheiten im Grünen für Mautern. © Mamma Group Der Spatenstich des Projekts. © Mamma Group

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach von einem "Spatenstich für ein Jahrhundertprojekt, von dem auch noch die kommenden Generationen profitieren, an einem Ort mit großer Geschichte, bewegender Gegenwart und vielversprechender Zukunft".

Bürgermeister Heinrich Brustbauer (ÖVP) erzählte, das Projekt Schloss Mautern sei eine seiner ersten Aufgaben gewesen, als er 2014 Bürgermeister wurde. "Das Ziel der Gemeinde war die touristische Belebung, eine dauerhafte Gastronomie, aber auch die Schaffung von Wohnraum, der in Mautern so begehrt ist, weil wir eben dort wohnen, wo andere Urlaub machen."