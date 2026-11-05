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Historisch: Emmersdorf hat erste Ortschefin

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In der Mitte die neue Bürgermeisterin Emmerrsdorfs, Renate Kremser.
© Gemeinde Emmerdorf
In Emmersdorf an der Donau (Bezirk Melk) wurde Geschichte geschrieben: Mit der ÖVP-Politikerin Renate Kremser steht erstmals eine Frau an der Spitze der Gemeinde.
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Die Juristin der NÖ Landesamtsdirektion bringt viel Verwaltungserfahrung mit und wurde am 4. November 2026 zur Bürgermeisterin gewählt.

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Sie folgt auf Georg Ertl (ÖVP), der sein Amt Mitte September aus familiären und gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte.

Holpriger Weg bis zur Wahl

Der Weg zur Wahl war allerdings holprig und dauerte fast eineinhalb Monate. Ein erster Anlauf Anfang Oktober scheiterte, da aufgrund eines fehlenden Mandatars keine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat anwesend war. Ein zweiter Termin wurde kurzfristig abgesagt. Nach der nun erfolgreichen Wahl warten auf die neue Ortschefin große Aufgaben, darunter die angespannte finanzielle Lage der Gemeinde sowie parteiinterne Herausforderungen.

Ihre Leitgedanken für das neue Amt sind: Verantwortung übernehmen, Bewährtes fortführen und gemeinsam gestalten. Dies betonte sie auch in ihrem Statement zum Amtsantritt: "Ich übernehme dieses Amt mit großem Respekt vor der Verantwortung, die damit verbunden ist. Mir ist wichtig, ehrlich auf unsere Möglichkeiten zu schauen, Bewährtes zu erhalten und notwendige Veränderungen gemeinsam anzugehen. Entscheidungen sollen nachvollziehbar sein, Anliegen gehört und auch schwierige Themen offen angesprochen werden."

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